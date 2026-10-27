DEPOT schließt alle Filialen in Österreich: 140 Jobs betroffen

Jetzt ist es fix: DEPOT zieht sich nach 17 Jahren vollständig aus Österreich zurück. Alle 24 Filialen schließen, darunter auch die Standorte in Graz und Kärnten. Rund 140 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz.

Wer gerne bei DEPOT nach Weihnachtsdekoration, Kerzen oder Wohnaccessoires stöbert, muss sich bald nach Alternativen umsehen, denn die Deko-Kette verabschiedet sich endgültig aus Österreich. Was sich nach der Insolvenz in Deutschland bereits abgezeichnet hatte, ist nun Gewissheit: Mit 31. Jänner 2027 werden sämtliche 24 österreichischen Filialen geschlossen. Das gab das Unternehmen am Dienstag, dem 27. Oktober, bekannt. Auch in der Steiermark und in Kärnten verschwinden damit bekannte Geschäfte aus den Einkaufszentren.

Diese vier Filialen in Graz und Kärnten sind betroffen

Für Kunden in Graz bedeutet die Entscheidung das Aus für gleich zwei Standorte. Sowohl im Murpark als auch im Citypark wird DEPOT seine Geschäfte schließen. In Kärnten trifft es ebenfalls zwei Filialen: jene im Atrio in Villach und in den City Arkaden in Klagenfurt. Insgesamt endet damit nach 17 Jahren die Geschichte der Deko-Kette in Österreich. Eine eigenständige Weiterführung der österreichischen Gesellschaft, der Gries Deco Austria GmbH, sei nicht möglich, teilte das Unternehmen mit.

140 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz

Besonders bitter ist die Nachricht für die Mitarbeiter. Rund 140 Menschen sind österreichweit von den Schließungen betroffen. Sie wurden am Dienstag zu Mittag über die Entscheidung informiert. Einen Sozialplan soll es nicht geben. Firmenchef Christian Gries zeigte sich gegenüber der APA dennoch zuversichtlich, dass die betroffenen Beschäftigten eine neue Arbeitsstelle finden würden. Für sie bedeutet die Entscheidung jedenfalls, dass sie sich nach einem neuen Job umsehen müssen.

Was passiert jetzt mit Gutscheinen und Weihnachtsgeschäft?

Bis zur endgültigen Schließung bleiben den Kunden noch einige Wochen. Das Unternehmen möchte das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und plant umfangreiche Abverkaufsaktionen mit Preisnachlässen. Wichtig für alle, die noch DEPOT-Gutscheine zu Hause haben: Diese sollen spätestens bis zum 31. Jänner 2027 eingelöst werden. Damit steht auch fest, dass die Geschäfte nicht schon vor Weihnachten vollständig verschwinden sollen. Der endgültige Rückzug ist für Ende Jänner vorgesehen.

Im September war die Zukunft noch ungewiss

Bereits im September berichtete 5 Minuten über die Schwierigkeiten der Deko-Kette. Damals stand fest, dass die insolvente deutsche Betreibergesellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit Ende September einstellen würde, hier nachzulesen: DEPOT stellt Betrieb in Deutschland ein: So soll es in Österreich weitergehen. Für Österreich war die Lage zu diesem Zeitpunkt allerdings noch offen. Im Raum stand ein möglicher Neustart mit deutlich weniger Filialen. Eigentümer Christian Gries wollte die Marke in einer kleineren Struktur weiterführen. Welche Standorte dabei eine Zukunft haben könnten, war unklar. Nun steht fest: Zumindest für das bisherige österreichische Filialnetz gibt es keine Fortsetzung.

Eine Krise, die schon länger andauert

Die Schwierigkeiten bei DEPOT begannen nicht erst in diesem Jahr. Bereits 2024 musste die damalige österreichische DEPOT Handels GmbH Insolvenz anmelden. Damals waren 349 Beschäftigte betroffen. Von ursprünglich 49 österreichischen Filialen wurden später 29 im Rahmen einer Auffanglösung übernommen. Auch in Deutschland kämpfte die Kette mit wirtschaftlichen Problemen. Die zurückhaltende Kauflaune, die Konkurrenz durch den Onlinehandel und günstigere Anbieter setzten dem Unternehmen zu. Nach weiteren Insolvenzentwicklungen wurde der deutsche Geschäftsbetrieb Ende September 2026 eingestellt. Jetzt folgt auch in Österreich der endgültige Rückzug.