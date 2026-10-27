Langjährige Leiterin übergibt Eurospar in Reichenau

Nach Jahrzehnten im Familienbesitz übergibt Astrid Uher die Leitung des Eurospar Reichenau an Vicky Kirisits. Für die Kundschaft und das bewährte Team vor Ort ändert sich durch den Generationenwechsel jedoch nichts.

Mit 31. Oktober übergibt die langjährige Marktleiterin des Eurospar Reichenau, Astrid Uher, das Geschäft an Vicky Kirisits. „Aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen mache ich mich auf zu einem neuen Lebensabschnitt“, schreibt Astrid Uher auf dem Facebook-Account des Eurospar-Marktes.

„Über Generationen hinweg geprägt“

Die Familie Uher ist bereits seit dritter Generation im Einzelhandelsgeschäft vertreten. Birgit Uhers Großvater Josef senior legte den Grundstein für das Familienunternehmen, ihr Vater Josef Uher junior baute es immer weiter aus. Im Jahr 2021 bekommt die Familie Uher die Auszeichnung „Goldene Tanne“ von der Spar AG. „Die Familie Uher hat die Nahversorgung in Reichenau über Generationen hinweg geprägt und den Standort zu dem gemacht, was er heute ist“, sagt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Uher dankt Partnern und Lieferanten

Für die Kunden werde die Übernahme überhaupt nicht spürbar werden, berichtet Astrid Uher, auch das Team bleibe bestehen. Sie bedankt sich im Beitrag auch bei allen Partnern und Lieferanten des Marktes. Der Eurospar-Standort in Bad Erlach wird von ihrer Schwester Birgit weitergeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert