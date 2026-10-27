Raiffeisen-Störung in Österreich: Hunderte Kunden betroffen

Wer am Dienstag seine Bankgeschäfte über die Mein-ELBA-App von Raiffeisen erledigen wollte, hatte zeitweise Probleme. Zahlreiche Nutzer meldeten eine Störung beim Online-Banking. Mittlerweile gibt es von der Bank Entwarnung.

Ein kurzer Blick auf den Kontostand oder schnell eine Überweisung erledigen, für zahlreiche Raiffeisen-Kunden war das am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober, zeitweise nicht wie gewohnt möglich. Die Mein-ELBA-App machte Probleme, vor allem beim Anmelden. Innerhalb kurzer Zeit häuften sich die Beschwerden auf mehreren Störungsplattformen.

Zahlreiche Meldungen innerhalb kurzer Zeit

Am späten Dienstagnachmittag berichteten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von Schwierigkeiten mit dem digitalen Bankangebot von Raiffeisen. Besonders häufig betroffen war offenbar der Anmeldevorgang in der Mein-ELBA-App. Bei manchen Nutzern erschien beim Einloggen der Fehlercode „CLIENT002e-299“. Was genau dahintersteckte, ist bislang nicht bekannt.

Raiffeisen bestätigt: Störung bereits behoben

Für die betroffenen Kunden gibt es mittlerweile Entwarnung. Wie eine Unternehmenssprecherin laut Medienberichten bestätigte, konnte die Störung bereits um 17.40 Uhr behoben werden. Damit dürften die Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Mein-ELBA-App nur vergleichsweise kurze Zeit angedauert haben. Warum es zu den Problemen kam, ist derzeit nicht bekannt. Auch zur tatsächlichen Zahl der betroffenen Kunden liegen bislang keine Angaben vor.