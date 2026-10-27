IKEA: Diese Filialen haben nun länger geöffnet

Am Vorabend vor Halloween haben alle IKEA Einrichtungshäuser nun bis 21 Uhr geöffnet. Zudem haben auch manche Filialen auch am Freitag länger geöffnet.

In ausgewählten IKEA Häusern kann man nun bis 21 Uhr einkaufen gehen.

In ausgewählten IKEA Häusern kann man nun bis 21 Uhr einkaufen gehen.

Ausgewählte IKEA Filialen verlängern nun an bestimmten Freitagen ihre Öffnungszeiten. Am 30. Oktober haben alle Standorte bis 21 Uhr am Abend geöffnet.

Die Öffungszeiten im Überblick KEA Wien Nord, Vösendorf, Linz Haid und Salzburg: jeden Freitag bis 21:00 Uhr

jeden Freitag bis 21:00 Uhr IKEA Wien Westbahnhof: am Freitag, 30. Oktober, und Freitag, 27. November 2026, bis 21:00 Uhr

Auch während Weihnachtsferien länger offen

Während der Weihnachtsferien haben alle IKEA Einrichtungshäuser zusätzliche verlängerte Öffnungszeiten bis 21:00 Uhr von 28. bis 30. Dezember, sowie am Montag, 4. Jänner und Dienstag, 5. Jänner 2027.

Sonderangebot in den Bistros

Außerdem gibt es ein besonderes Angebot in den Bistros. Ab sofort gibt es den IKEA Hot Dog jeden Freitag ab 19 Uhr um einen Euro zu kaufen. Das Angebot gilt immer bis zur Schließung des jeweiligen Standortes.