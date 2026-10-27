IKEA: Diese Filialen haben nun länger geöffnet
Am Vorabend vor Halloween haben alle IKEA Einrichtungshäuser nun bis 21 Uhr geöffnet. Zudem haben auch manche Filialen auch am Freitag länger geöffnet.
Ausgewählte IKEA Filialen verlängern nun an bestimmten Freitagen ihre Öffnungszeiten. Am 30. Oktober haben alle Standorte bis 21 Uhr am Abend geöffnet.
Die Öffungszeiten im Überblick
- KEA Wien Nord, Vösendorf, Linz Haid und Salzburg: jeden Freitag bis 21:00 Uhr
- IKEA Wien Westbahnhof: am Freitag, 30. Oktober, und Freitag, 27. November 2026, bis 21:00 Uhr
Auch während Weihnachtsferien länger offen
Während der Weihnachtsferien haben alle IKEA Einrichtungshäuser zusätzliche verlängerte Öffnungszeiten bis 21:00 Uhr von 28. bis 30. Dezember, sowie am Montag, 4. Jänner und Dienstag, 5. Jänner 2027.
Sonderangebot in den Bistros
Außerdem gibt es ein besonderes Angebot in den Bistros. Ab sofort gibt es den IKEA Hot Dog jeden Freitag ab 19 Uhr um einen Euro zu kaufen. Das Angebot gilt immer bis zur Schließung des jeweiligen Standortes.