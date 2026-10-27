Ryanair: Diese Änderung kommt ab November auf Fluggäste zu

Wer mit Ryanair verreist und einen Koffer aufgibt, muss sich ab November auf eine wichtige Änderung einstellen. Die Fluggesellschaft zieht eine Frist am Flughafen deutlich vor. Wer zu spät kommt, könnte seinen Flug verpassen.

Wer demnächst mit Ryanair in den Urlaub fliegt, sollte vor der Abreise einen genaueren Blick auf die Uhr werfen. Die irische Billigfluggesellschaft ändert nämlich eine wichtige Regel am Flughafen. Ab dem 10. November 2026 müssen Passagiere mit Aufgabegepäck früher als bisher am Schalter sein. Der Grund: Ryanair will verhindern, dass Reisende wegen langer Wartezeiten bei den Kontrollen ihren Flug verpassen.

Koffer müssen künftig früher abgegeben werden

Bisher konnten Ryanair-Passagiere ihr Gepäck bis 40 Minuten vor der geplanten Abflugzeit aufgeben. Damit ist bald Schluss. Ab dem 10. November schließen die Check-in- und Gepäckaufgabeschalter bereits 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug. Das bedeutet: Reisende haben künftig 20 Minuten weniger Zeit, um ihren Koffer am Flughafen abzugeben. Ein Beispiel: Wer einen Ryanair-Flug um 12 Uhr gebucht hat, muss sein Aufgabegepäck spätestens vor 11 Uhr abgegeben haben. Bisher war das noch bis 11.20 Uhr möglich. Die neue Frist soll an sämtlichen Flughäfen gelten, die Ryanair anfliegt.

Nicht alle Passagiere sind betroffen

Die Änderung betrifft allerdings nicht jeden, der mit Ryanair unterwegs ist. Nach Angaben der Fluggesellschaft geben nur rund 20 Prozent der Passagiere Gepäck am Flughafen auf. Die übrigen 80 Prozent checken online ein und reisen ohne Aufgabegepäck. Für sie ändert sich durch die neue Regel bei der Gepäckaufgabe nichts. Wer hingegen mit einem größeren Koffer reist, sollte künftig mehr Zeit für die Anreise und die Abfertigung am Flughafen einplanen.

Lange Warteschlangen als Grund

Hinter der Änderung steckt laut Ryanair vor allem ein Problem, das viele Flugreisende kennen: lange Warteschlangen vor Sicherheits- und Passkontrollen. Gerade zu besonders stark frequentierten Reisezeiten kann es dort zu Verzögerungen kommen. Mit der früheren Gepäckaufgabe möchte die Airline erreichen, dass Passagiere mehr Zeit haben, um rechtzeitig zu ihrem Abfluggate zu gelangen. Eine Rolle spielt dabei auch das neue europäische Einreise- und Ausreisesystem EES. Dieses sorgt bei Reisen über die Schengen-Außengrenzen teilweise für längere Wartezeiten. Ryanair hatte bereits im Frühjahr auf Schwierigkeiten bei der Abfertigung hingewiesen und eine vorübergehende Aussetzung des Systems gefordert.

Was Reisende jetzt beachten sollten

Für Ryanair-Passagiere mit Aufgabegepäck gilt damit ab 10. November eine klare Regel: Eine Stunde vor dem geplanten Abflug ist die Gepäckaufgabe geschlossen. Wer einen Flug gebucht hat, sollte deshalb ausreichend Zeit für die Anreise zum Flughafen, die Gepäckabgabe und die anschließenden Kontrollen einplanen. Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen Gepäckaufgabe und Boarding: Die neue 60-Minuten-Frist betrifft die Abfertigung am Schalter, nicht den Zeitpunkt, zu dem Passagiere am Gate sein müssen.