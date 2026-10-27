ÖFB-Cup-Highlights: So gingen die Achtelfinale aus

Der WAC, Titelverteidiger von 2025, scheidet aus, Hartberg entscheidet die Partie im Elfmeterschiessen für sich, und Altach feiert einen souveränen Sieg. Das waren die ÖFB-Achtelfinalspiele am Dienstag.

Im ÖFB-Cup stehen bereits die Achtelfinalspiele an. Die Wiener Austria bestritt am Dienstag gegen den TSV Hartberg das erste Spiel mit dem neuen Trainer Maximilian Uhlig, nachdem Stephan Helm seinen Platz räumen musste.

Hartberger überzeugen im Elfmeterschiessen

Die Veilchen starten kraftvoll in die Partie, Hartberg fängt eher defensiv an. Austria Wien drückt lange auf den ersten Treffer, in der 27. Minute ist es dann soweit. Ein Eckball als Ausgangssituation und Johannes Eggestein trifft. Noch vor der Halbzeit wissen die Steirer aber zu kontern. Hoffmann und Lukic überzeugen in der 44. Minute mit einer schönen Kombination, und Lukic netzt am Ende ein. Die zweite Halbzeit ist spielerisch kein Leckerbissen, beide Mannschaften fallen mit unkonzentrierter Spielweise auf. Die Austria hat noch einige Chancen, vergibt jedoch. Es geht in die Verlängerung, beide Mannschaften nutzen ihre Chancen nicht. Somit wird vom Elfmeterpunkt entschieden. Müller vergibt den zweiten Elfmeter der Violetten, die Hartberger treffen fünfmal, und ziehen somit ins Viertelfinale ein.

GAK verliert deutlich

In Liebenau steht die Partie GAK gegen SCR Altach am Programm. In der 18. Minute nutzt Hristic von den Vorarlbergern eine Ungenauigkeit der Roten aus, und schickt Yann Massombo in die Tiefe, der lässig verwandelt. Altach ist daraufhin immer wieder gefährlich, und kommt auch zu mehreren Chancen. Nach der Halbzeitpause macht Massombo dann seinen zweiten Treffer. In der 51. Minute kann GAK-Torhüter Stankovic zunächst parieren, aber der Franzose steht goldrichtig und staubt ab. Der Grazer AK steht unter Schock, und das nutzt Altachs Elongo-Yombo eiskalt aus. Der 25-Jährige haut den Ball nach schöner Flanke von Böckle ins Kreuzeck. Der GAK wechselt daraufhin vierfach, Coach Scheiblehner muss auch reagieren. In der 68. Minute steigt Sollbauer zu hart ein, es kommt zum Elfmeter. Stankovic erwischt zwar die richtige Ecke, aber Stürmer Hrstic hat genug Power hinter den Ball gebracht, es steht nun 4:0. Der gebeutelte GAK muss zudem die letzten zwei Spielminuten zu zehnt überstehen, Vraa verletzt sich, und alle Wechsel sind aufgebraucht

Der Titelverteidiger WAC ist raus

Die Partie des Titelverteidigers WAC gegen Hertha Wels beginnt mit einem Kracher. Es dauert nur vier Minuten bis die Oberösterreicher anschreiben können. Talagon Sahin schießt aus zwanzig Metern Entfernung drauf, und befördert den Ball ins Kreuzeck. Die Welser spielen soliden Fußball, der WAC verschläft den Anfang eher. Trainer Schmid ist unzufrieden, und wechselt bereits in der 36. Minute zum ersten Mal. Die Wolfsberger kommen in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, doch mangelt es an Effizienz. Wels schafft es, die Führung über die Zeit zu bringen, und zieht historisch zum ersten Mal in das Cup-Viertelfinale ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 21:25 Uhr aktualisiert