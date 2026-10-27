Österreich-Wetter: Durchwachsener Mittwoch vorhergesagt

Zur Wochenmitte halten sich in einigen Tälern zunächst die Nebelfelder. Aber auch abseits des Nebels gibt es nur zeitweise Sonnenschein, denn von Westen her ziehen Wolken einer Kaltfront auf. Etwas Regen ist in Vorarlberg und Tirol, besonders alpennordseitig, schon am Vormittag zu erwarten, am Nachmittag breitet sich der Niederschlagsschwerpunkt weiter ostwärts aus. Im Süden bleibt es meist trocken und auch im Osten fällt generell nur wenig Regen. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen zehn und 14 Grad, so die GeoSphere Austria.

Trübes Bergwetter

Am Mittwoch sorgt eine Störungszone für unbeständiges Bergwetter entlang der Alpennordseite. In der Früh ist es oft noch aufgelockert, aber bald geraten die Berge von Norden her in Wolken. Ab Mittag stecken die Berge bis zum Alpenhauptkamm in dichten Wolken und es kommt auch zu Regenschauern, die Schneefallgrenze sinkt langsam auf 2000 Meter Seehöhe ab. Mit lebhaftem, in Föhnschneisen und Kammlagen auch stürmischen Nord- bis Nordwestwind lockern die Wolken entlang der Alpensüdseite immer wieder auf und es bleibt hier meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen im Tagesverlauf zurück, in 2000 Höhenmeter sinken sie von sieben auf ein Grad.