Koralmbahn: Defekter Zug sorgte für Einschränkungen im Frühverkehr

Ein defekter Zug bremste am Mittwochmorgen die Koralmbahn zwischen Kärnten und der Steiermark aus. Die Sperre ist zwar aufgehoben, doch man müsse noch mit Verzögerungen rechnen.

Aufgrund eines defekten Zuges gab es kurzzeitig Einschränkungen zwischen den Haltestellen St. Paul im Lavanttal und Weststeiermark.

Aufgrund eines defekten Zuges gab es kurzzeitig Einschränkungen zwischen den Haltestellen St. Paul im Lavanttal und Weststeiermark.

Heute kam es auf der Bahnverbindung zwischen St. Paul im Lavanttal (Kärnten) und Weststeiermark zu Verzögerungen. 5-Minuten-Leser bemerkten die Störung. „Zwischen St. Paul und Weststeiermark steht ein defekter Zug auf den Gleisen, deswegen ist die Strecke nur eingeschränkt befahrbar“, meldeten Leser der Redaktion gegen 6.45 Uhr morgens.

Entwarnung – doch Verzögerungen möglich

Mittlerweile gibt es Entwarnung. Die ÖBB informiert online: „Wegen eines defekten Zuges auf der Strecke waren zwischen St.Paul im Lavanttal Bahnhof und Weststeiermark Bahnhof bis 06:45 Uhr nur eingeschränkt Fahrten möglich.“ Dennoch werden Fahrgäste gebeten noch bis zu 15 Minuten mehr Zeit einzuplanen.

©ÖBB Die ÖBB informierte über die Verkehrseinschränkung online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert