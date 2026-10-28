Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©ÖBB
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖBB-Personenzug der gerade aus dem Koralm-Tunnelportal West/Lavanttal kommt.
Aufgrund eines defekten Zuges gab es kurzzeitig Einschränkungen zwischen den Haltestellen St. Paul im Lavanttal und Weststeiermark.
Kärnten/Steiermark
28/10/2026
Bahnverbindung

Koralmbahn: Defekter Zug sorgte für Einschränkungen im Frühverkehr

Ein defekter Zug bremste am Mittwochmorgen die Koralmbahn zwischen Kärnten und der Steiermark aus. Die Sperre ist zwar aufgehoben, doch man müsse noch mit Verzögerungen rechnen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Heute kam es auf der Bahnverbindung zwischen St. Paul im Lavanttal (Kärnten) und Weststeiermark zu Verzögerungen. 5-Minuten-Leser bemerkten die Störung. „Zwischen St. Paul und Weststeiermark steht ein defekter Zug auf den Gleisen, deswegen ist die Strecke nur eingeschränkt befahrbar“, meldeten Leser der Redaktion gegen 6.45 Uhr morgens.

Entwarnung – doch Verzögerungen möglich

Mittlerweile gibt es Entwarnung. Die ÖBB informiert online: „Wegen eines defekten Zuges auf der Strecke waren zwischen St.Paul im Lavanttal Bahnhof und Weststeiermark Bahnhof bis 06:45 Uhr nur eingeschränkt Fahrten möglich.“ Dennoch werden Fahrgäste gebeten noch bis zu 15 Minuten mehr Zeit einzuplanen.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Meldung der ÖBB an.
©ÖBB
Die ÖBB informierte über die Verkehrseinschränkung online.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at