Top-Ergebnis bei Semmel-Test: Nur diese Kaisersemmel schneidet schlechter ab

Täglich wandern in Österreich tausende Semmeln über die Theke. Doch wie steht es um deren Qualität? Ein aktueller Test des VKI und der AMA in Wiener und niederösterreichischen Bäckereien sowie Supermärkten zeigt es.

24 von 25 Semmeln schnitten mit „sehr gut“ oder „gut“ ab. Es gab nur einen einzigen Ausreißer nach unten.

24 von 25 Semmeln schnitten mit „sehr gut“ oder „gut“ ab. Es gab nur einen einzigen Ausreißer nach unten.

Kaum ein Gebäck ist aus dem österreichischen Alltag so wenig wegzudenken wie die Semmel – ob als Frühstücksklassiker, zur Jause oder ganz traditionell mit Leberkäse. Eine gemeinsame Untersuchung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und der AMA Marketing bei Bäckereien und Supermärkten in Wien und Niederösterreich liefert ein klares Ergebnis, was die Qualität betrifft: Von 25 getesteten Semmeln schnitten 24 mit „gut“ oder „sehr gut“ ab.

Überraschend klares Ergebnis

Die Palette der geprüften Backwaren reichte von klassischen Kaiser-, Lang-, Knopf- und Handsemmeln bis hin zu Aufbackvarianten. Bewertet wurden dabei nicht nur Laborwerte wie Gewicht, Salzgehalt, mikrobielle Belastung und Schimmelpilzgifte, sondern auch die sensorische Verkostung durch Profis und Konsumenten sowie die Transparenz bei den Produktangaben. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Zwölf Proben holten die Bestnote „sehr gut“, weitere zwölf ein solides „gut“ – nur ein einziges Produkt fiel im Vergleich spürbar ab.

Den einzigen Dämpfer im Test gab es für diese Kaisersemmel

Einziger Ausreißer nach unten: Die Hofer-Backbox-Kaisersemmel verpasste als einziges Produkt ein „Gut“ oder „Sehr gut“. Sowohl Profis als auch Laien störten sich an Konsistenz und Aroma – kritisiert wurden ein zäher, trockener Biss sowie säuerliche, leicht alkoholische oder fremdartige Noten. Die Ursache liegt vermutlich nicht an der Rezeptur, sondern am Handling: Typischerweise werden Teiglinge tiefgekühlt angeliefert, weshalb fehlerhaftes Lagern oder Aufbacken direkt in der Filiale das Resultat verfälscht haben dürfte.

Keine hygienischen Bedenken

Im Labor gaben sich die Semmeln hygienisch einwandfrei: Keine Beanstandungen bei Keimen, und nachgewiesene Schimmelpilzgifte lagen harmlos weit unter den Grenzwerten. Ein anderes Bild zeigt sich beim Salzgehalt: Die gemessenen Werte übertrafen die Angaben der Hersteller im Schnitt um 13 Prozent, in der Spitze sogar um fast 60 Prozent. Mit durchschnittlich rund 1,6 g Salz pro 100 g liefert schon eine einzelne Semmel circa 1 g Salz – und deckt damit bereits 20 Prozent des von der WHO empfohlenen Tageslimits.

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Zutatenliste in Supermärkten leichter zugänglich

Fast alle befragten Betriebe verarbeiten nachweislich heimisches Getreide in Österreich; einzig die Bäckerei Öfferl ließ die Herkunftsanfrage unbeantwortet. Neun von 25 Semmeln tragen zudem das AMA-Güte- oder Biosiegel, das die lückenlose österreichische Wertschöpfung unabhängig garantiert. Luft nach oben gibt es bei der Transparenz: Während Zutatenlisten im Supermarkt oft leichter zugänglich sind als beim Bäcker (wo man teils nachfragen muss), fehlen häufig klare Angaben zum Stückgewicht, was Preisvergleiche erschwert. Für Veganer lohnt sich der genaue Blick dennoch, da vor allem Handsemmeln vereinzelt Butter oder Milchpulver enthalten.