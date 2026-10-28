Neue Gebühr für 1,5 Millionen Pensionisten: Am 1. Dezember kommt weniger Geld

26,85 Euro sind es konkret, die bei hunderttausenden Pensionisten mit Mitte November fällig werden. Sie müssen dieses Jahr erstmals die e-Card-Gebühr bezahlen. Was es zu wissen gibt.

Bislang musste die e-Card-Gebühr nur von Arbeitnehmern bezahlt werden, ab diesem Jahr werden auch viele Pensionisten hier zur Kasse gebeten. 26,85 Euro macht die Gebühr, die einmal im Jahr automatisch abgezogen wird, aus. Wir haben nun bei der PVA und beim Dachverband der Sozialversicherungsträger nachgefragt – und wollten es ganz genau wissen.

Diese Pensionisten müssen zahlen – diese sind befreit

Der Sozialversicherungs-Dachverband erklärt gegenüber 5 Minuten etwa, dass „laut internen Schätzungen 1,5 Millionen Pensionisten“ am 15. November die e-Card-Gebühr für 2027 entrichten müssen – sie wird automatisch von der November-Pension abgezogen, die am 1. Dezember kommt. Zusätzlich wird sie wie auch bisher von der Gehaltsauszahlung von etwa 3,7 Millionen Arbeitnehmern abgebucht. Heißt gleichzeitig: Hunderttausende Pensionisten hierzulande müssen nicht zahlen. Wer das ist? Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Diese Pensionisten müssen die e-Card-Gebühr nicht zahlen: Bezieherinnen von Ausgleichszulage

Bezieherinnen von Ausgleichszulagenbonus

Bezieherinnen von Pensionsbonus

Bezieherinnen von Waisenpension

Bezieher*innen eines Übergangsgeldes, Rehabilitationsgeldes oder einer Teilpension

Vorliegen eines Haftruhens

allgemein Personen mit weiterem Bezug (z.B. weitere Pension, Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeldbezug) von dem bereits ein Service Entgelt einbehalten wird

So informiert die PVA über die e-Card-Gebühr für Pensionisten

Seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) heißt es gegenüber 5 Minuten noch, dass man die Versicherten auf der hauseigenen Website über die anfallende e-Card-Gebühr Ende November informieren werde. Zudem wird die Gebühr auf dem Zahlungsbeleg angeführt und im Folder „Pensionszahlungsbeleg“ darauf hingewiesen. „Ein Informationsschreiben in Form eines Briefversands ist nicht angedacht“, erklärt man auf Nachfrage weiter.

„Neue“ Gebühr wird einbehalten und weitergeleitet

Die für Pensionisten neue Gebühr wird jedenfalls vom zuständigen Pensionsversicherungsträger einbehalten und an den Krankenversicherungsträger weitergeleitet. Heißt konkret: Betroffene müssen gar nichts machen, sie werden es lediglich bei der Pensionsauszahlung dann bemerken, wenn einmalig für das kommende Jahr weniger Geld kommt.