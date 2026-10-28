Neue Gebühr für 1,5 Millionen Pensionisten: Am 1. Dezember kommt weniger Geld
26,85 Euro sind es konkret, die bei hunderttausenden Pensionisten mit Mitte November fällig werden. Sie müssen dieses Jahr erstmals die e-Card-Gebühr bezahlen. Was es zu wissen gibt.
Bislang musste die e-Card-Gebühr nur von Arbeitnehmern bezahlt werden, ab diesem Jahr werden auch viele Pensionisten hier zur Kasse gebeten. 26,85 Euro macht die Gebühr, die einmal im Jahr automatisch abgezogen wird, aus. Wir haben nun bei der PVA und beim Dachverband der Sozialversicherungsträger nachgefragt – und wollten es ganz genau wissen.
Diese Pensionisten müssen zahlen – diese sind befreit
Der Sozialversicherungs-Dachverband erklärt gegenüber 5 Minuten etwa, dass „laut internen Schätzungen 1,5 Millionen Pensionisten“ am 15. November die e-Card-Gebühr für 2027 entrichten müssen – sie wird automatisch von der November-Pension abgezogen, die am 1. Dezember kommt. Zusätzlich wird sie wie auch bisher von der Gehaltsauszahlung von etwa 3,7 Millionen Arbeitnehmern abgebucht. Heißt gleichzeitig: Hunderttausende Pensionisten hierzulande müssen nicht zahlen. Wer das ist? Mehr dazu in der folgenden Infobox.
Diese Pensionisten müssen die e-Card-Gebühr nicht zahlen:
- Bezieherinnen von Ausgleichszulage
- Bezieherinnen von Ausgleichszulagenbonus
- Bezieherinnen von Pensionsbonus
- Bezieherinnen von Waisenpension
- Bezieher*innen eines Übergangsgeldes, Rehabilitationsgeldes oder einer Teilpension
- Vorliegen eines Haftruhens
- allgemein Personen mit weiterem Bezug (z.B. weitere Pension, Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeldbezug) von dem bereits ein Service Entgelt einbehalten wird
So informiert die PVA über die e-Card-Gebühr für Pensionisten
Seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) heißt es gegenüber 5 Minuten noch, dass man die Versicherten auf der hauseigenen Website über die anfallende e-Card-Gebühr Ende November informieren werde. Zudem wird die Gebühr auf dem Zahlungsbeleg angeführt und im Folder „Pensionszahlungsbeleg“ darauf hingewiesen. „Ein Informationsschreiben in Form eines Briefversands ist nicht angedacht“, erklärt man auf Nachfrage weiter.
„Neue“ Gebühr wird einbehalten und weitergeleitet
Die für Pensionisten neue Gebühr wird jedenfalls vom zuständigen Pensionsversicherungsträger einbehalten und an den Krankenversicherungsträger weitergeleitet. Heißt konkret: Betroffene müssen gar nichts machen, sie werden es lediglich bei der Pensionsauszahlung dann bemerken, wenn einmalig für das kommende Jahr weniger Geld kommt.
„Sofern der Befreiungstatbestand der Sozialversicherung bekannt ist, wird automatisch vom Pensionsversicherungsträger kein Abzug vom Service-Entgelt durchgeführt. Sollte im Einzelfall trotz Vorliegen eines Befreiungsgrundes ein Abzug erfolgen (etwa, weil der Befreiungsgrund dem Pensionsversicherungsträger nicht bekannt war), kann eine Rückerstattung beantragt werden.“
Dachverband der Sozialversicherungsträger gegenüber 5 Minuten