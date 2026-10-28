Ab November: Das ändert sich für Autofahrer auf Österreichs Straßen

Autofahrer aufgepasst: Ab Sonntag, dem 1. November, gilt in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht. Der ÖAMTC erklärt, welche Regeln gelten und warum sich ein Reifenwechsel schon jetzt lohnt.

Der Winter rückt näher – und damit auch eine wichtige Frist für Autofahrer in Österreich. Bereits in vier Tagen, am Sonntag, dem 1. November 2026, beginnt wieder die situative Winterausrüstungspflicht.

Der Winter rückt näher – und damit auch eine wichtige Frist für Autofahrer in Österreich. Bereits in vier Tagen, am Sonntag, dem 1. November 2026, beginnt wieder die situative Winterausrüstungspflicht.

Der Winter rückt näher – und damit auch eine wichtige Frist für Autofahrer in Österreich. Bereits in vier Tagen, am Sonntag, dem 1. November 2026, beginnt wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Sie gilt bis zum 15. April 2027. Wer bei Schnee, Schneematsch oder Eis unterwegs ist, muss sein Fahrzeug entsprechend ausgerüstet haben. Der ÖAMTC empfiehlt, nicht erst auf den ersten Wintereinbruch zu warten. Denn bei niedrigen Temperaturen und nassen Straßen können Winterreifen bereits jetzt Vorteile bieten.

Wann sind Winterreifen Pflicht?

Die Winterreifenpflicht gilt laut ÖAMTC in Österreich nicht pauschal an jedem Tag zwischen November und April, sondern nur bei entsprechenden Fahrbahnverhältnissen. Liegen Schnee, Schneematsch oder Eis auf der Straße, müssen Pkw und leichte Lkw bis 3,5 Tonnen auf allen Rädern geeignete Winterreifen montiert haben. Auch Mopedautos fallen unter die Regelung. Dabei können auch Ganzjahresreifen verwendet werden, sofern sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Laut ÖAMTC werden in Österreich Reifen mit einer M+S-Kennzeichnung oder dem sogenannten Alpine-Symbol, einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke, anerkannt. Wichtig ist außerdem die Profiltiefe: Bei den üblichen Radialreifen sind mindestens vier Millimeter vorgeschrieben, bei Diagonalreifen fünf Millimeter.

ÖAMTC warnt: Vier Millimeter sind bereits grenzwertig

Auch wenn vier Millimeter gesetzlich noch zulässig sind, empfiehlt der ÖAMTC deutlich mehr Profil. „Je nach Fahrleistung sollte das Restprofil zu Beginn der Saison bei zumindest fünf bis sechs Millimetern liegen“, erklärt Reifenexperte Steffan Kerbl. Der Grund: Mit abnehmender Profiltiefe verlieren Winterreifen an Leistungsfähigkeit, besonders auf nasser Fahrbahn. Laut einem aktuellen Test des Mobilitätsclubs und seiner Partnerorganisationen büßten Reifen mit vier Millimetern Restprofil gegenüber neuen Modellen bei der Wasserverdrängung im Schnitt bis zu 25 Prozent ihrer Leistung ein. Dadurch steigt das Risiko, dass die Reifen bei Nässe aufschwimmen und der Kontakt zur Fahrbahn verloren geht – Stichwort Aquaplaning.

Sommerreifen mit Schneeketten: Nur unter bestimmten Bedingungen

Eine gesetzlich erlaubte Alternative zu Winterreifen sind laut ÖAMTC Sommerreifen mit Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern. Allerdings ist das nur zulässig, wenn die Fahrbahn durchgehend oder nahezu durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Der ÖAMTC betont, dass Schneeketten auf Sommerreifen keinen gleichwertigen Ersatz für eine geeignete Winterbereifung darstellen.

Wann wechselst du auf Winterreifen? Schon im September, um auf Nummer sicher zu gehen Anfang Oktober, sobald die Temperaturen fallen Mitte Oktober, nach den ersten kälteren Nächten Ende Oktober, kurz vor dem 1. November Direkt am 1. November, pünktlich zum Pflichtbeginn Erst nach dem ersten Schneefall Ich warte, bis die Werkstatt einen Termin frei hat Ich wechsle nur, wenn ich in die Berge fahre Ich fahre das ganze Jahr über mit Allwetterreifen Ich habe keine Winterreifen und plane keinen Wechsel Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Reifenwechsel nicht aufschieben

Wer noch mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte sich möglichst rasch um einen Wechseltermin kümmern. Laut ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl bieten Winterreifen bei niedrigen Temperaturen, insbesondere auf nassen Straßen, bereits Vorteile. Zudem könnten Werkstätten bei einem plötzlichen Wintereinbruch schnell für längere Zeit ausgebucht sein. Dass nicht jeder Winterreifen automatisch eine gute Wahl ist, zeigt auch der aktuelle Winterreifentest des ÖAMTC: Von 32 getesteten Modellen erhielten lediglich sechs die Bewertung „gut“.

Auch das Auto winterfit machen

Neben den Reifen empfiehlt der ÖAMTC, das gesamte Fahrzeug auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Dazu gehören die Kontrolle der Beleuchtung, der Batterie und des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage sowie im Kühlsystem. Auch Scheibenwischer sollten überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Türdichtungen lassen sich mit geeigneten Pflegemitteln vor dem Anfrieren schützen. Eiskratzer und Schneebesen sollten ebenfalls bereits im Auto liegen. Weitere Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben und aktuelle Reifentests gibt es auf der Website des ÖAMTC.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 13:06 Uhr aktualisiert