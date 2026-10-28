Der „Ötzi“ unter den Bieren: Lieferant findet verschollenes Fass nach 48 Jahren

Fast 50 Jahre lang galt die abgestürzte Fracht als spurlos verschwunden. Jetzt gab ein schmelzender Zillertaler Gletscher ein Relikt aus den 70er-Jahren frei: ein vollkommen intaktes Bierfass.

Ein Hauch von Alpingeschichte und Brautradition: Unterhalb der Schwarzensteinhütte (Südtiroler Teil des Alpenhauptkamms) auf knapp 3.000 Metern Höhe hat Daniel, Fahrer des Südtiroler Getränkeunternehmens „harpf“ kürzlich einen außergewöhnlichen Fund gemacht. Ein seit rund fünf Jahrzehnten vermisstes Bierfass ist aus dem ewigen Eis wieder aufgetaucht und hielt nach seiner Bergung eine handfeste Überraschung bereit.

Die Geschichte des Fasses reicht zurück in die 1970er-Jahre

Die Geschichte des Fasses reicht zurück in die 1970er-Jahre: Bei einem damaligen Versorgungsflug per Hubschrauber stürzte die Fracht ab und verschwand in einer tiefen Gletscherspalte. Sämtliche Nachforschungen blieben damals erfolglos, das Fass galt als unwiederbringlich verloren. Erst das stetige Weichen des Gletschereises gab das Relikt nun wieder frei.

©Instagram/harpf_trinkgenuss_in_sudtirol Der Lieferant, der das Fass entdeckte, staunte nicht schlecht.

Intaktes Metallfass sicher ins Tal gebracht

Mit einigem Geschick und gezielten Hubkarren-Manövern manövrierte Daniel das zwar verbeulte, aber intakte Metallfass über das hochalpine Gelände sicher ins Tal. Die Recherche ergab schnell: Das Fundstück stammt aus dem Jahr 1978 und verließ damals mit hoher Wahrscheinlichkeit genau jene Lagerhallen des Getränkespezialisten harpf, in die es nun zurückkehrte.

Bier war noch genießbar

Die größte Verwunderung folgte beim anschließenden Praxistest. In den Räumlichkeiten von harpf trat eine kleine Runde von Mitarbeitern und Bierenthusiasten zusammen, um den historischen Fund feierlich anzuzapfen. Das Ergebnis: Dank der konstanten Minustemperaturen im Eis war das fast ein halbes Jahrhundert alte Bier erstaunlich gut konserviert und tatsächlich noch genießbar. Für das Traditionsunternehmen markiert die Bergung nicht nur eine Alpinsensation, sondern auch ein unverhofft wiedergekehrtes Kapitel der eigenen Firmengeschichte.

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Über harpf

Mit Sitz in Bruneck steht der Name harpf in erster Linie für einen traditionsreichen Südtiroler Getränkefachhändler, der bereits seit mehr als 145 Jahren besteht. Das Angebot gliedert sich in drei Kernbereiche: Als Getränkegroßhändler beliefert und berät das Unternehmen Hotels sowie Gastronomiebetriebe. Für den täglichen Bedarf stehen zwei Getränkemärkte am Brunecker Nordring und in Vahrn bei Brixen bereit, während eine 170 Quadratmeter große Vinothek in der historischen Brunecker Stadtgasse als Feinkost- und Genussladen für Gourmets dient.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 15:09 Uhr aktualisiert