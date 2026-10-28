Urteil gefällt: AMS muss 135 Millionen Euro Arbeitslosengeld zurückzahlen

Das AMS hat bei der Auszahlung des Arbeitslosengeld in den letzten Jahren falsch gerechnet. Ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes ist bereits rechtskräftig, bis 2027 werden rund 135 Millionen Euro nachgezahlt.

Insgesamt 100.000 Personen in Österreich dürften bis zum Jänner 2027 eine Nachzahlung ihres Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe erhalten, so das AMS gegenüber der APA. Es werden rund 135 Millionen Euro ausgeschüttet.

Urteil der ersten Instanz gekippt

Auslöser für den Prozess war eine Geringverdienerin, die vor das Gericht zog. Das AMS zog bei ihrer Berechnungsgrundlage drei Prozent Arbeitslosenversicherungsbeitrag ab, obwohl sie diesen gar nicht leisten musste. Der Verwaltungsgerichtshof gab der Frau recht.

Rückzahlungen werden automatisch getätigt

Die Rückzahlung wird nun für alle Personen gültig, die in den letzten drei Jahren Notstandshilfe oder Arbeitslosengeld bezogen haben, und in das Urteil des VwGH fallen. Die Betroffenen müssen nicht selbst tätig werden, denn die Rückzahlung wird automatisch abgewickelt werden. Das Budget dafür wird vom Sozialministerium zur Verfügung gestellt.

AMS-Vorstand sieht keine Absicht

AMS-Chef Johannes Kopf dementiert einen willentlichen Fehler: „Ich glaube nicht, dass jemand vorsätzlich etwas falsch gemacht hat. Dass es nicht ganz klar war, sieht man daran, dass wir die erste Instanz als AMS gewonnen haben“, so der Vorstandsvorsitzende im Ö1-Mittagsjournal. „Aber der Verwaltungsgerichtshof hat das aufgehoben und hat gesagt, das hätte der Gesetzgeber deutlicher im Gesetz fixieren müssen.“