Lotto am Mittwoch: Knackst du den Doppeljackpot?

Am Sonntag tippte beim Lotto niemand auf die sechs Richtigen, somit geht es am Mittwoch um 2,1 Millionen Euro.

Am Mittwoch gibt es über zwei Millionen Euro zu gewinnen.

Am Mittwoch gibt es über zwei Millionen Euro zu gewinnen.

Am Sonntag gab es zum zweiten Mal in Folge keine Quittung mit dem richtigen Sechser. Das bringt den Lotto Fans für Mittwoch einen Doppeljackpot mit rund 2,1 Millionen Euro.

Das sind die Zahlen vom 28.10.2026* Lotto: 12, 35, 33, 14, 9, 26, ZZ 42 Lotto Plus: Erste Ziehung: 2, 13, 4, 15, 45, 26

Zweite Ziehung: 43, 7, 38, 15, 25, 28 Joker: 0, 6, 8, 0, 4, 0 *alle Angaben ohne Gewähr

Keine Sechser bei Lotto Plus-Ziehungen

Bei LottoPlus endete am Sonntag schon die erste Ziehung ohne Sechser, und die zweite Ziehung brachte ebenfalls keinen Gewinn im ersten Rang. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten je rund 90.000 Euro.

Vier Gewinner beim Joker am Sonntag

Beim Joker stand ein Dreifachjackpot auf dem Spiel. Es gingen je 226.000 Euro nach Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und in die Steiermark.