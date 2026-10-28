ÖFB-Cup-Achtelfinale: Salzburg und WSG Tirol sind weiter

Kaum angepfiffen, können die roten Bullen aus Salzburg nach zwei Minuten schon jubeln. Eine schöne Kombination, und Karim Konate bleibt vor dem Tor eiskalt. Die Salzburger erwischen den besseren Start in die Partie, Konate hat mehrmals das zweite Tor am Fuß, und Vertessen trifft nur Metall. Kurz zuvor in der 23. Minute hatten die Bregenzer die erste Chance, der lange Freistoß geht aber vorbei. Aufgeben ist die Gastgeber keine Option, und in der 33. Minute schießt Omotehara den Ausgleich. Noch vor der Halbzeit macht Yorbe Vertessen aber seinen Stangenschuss von zuvor wieder gut, und trifft zum 2:1.

Salzburg bringt Vorsprung über die Zeit

Nach der Halbzeitpause vergibt Edmund Baidoo dann eine hundertprozentige Chance. Nach einem Torwartfehler ist der Kasten leer, aber der ghanaische Stürmer jagt den Ball in den Nachthimmel. Zwei Minuten später ist das Spiel exakt eine Stunde alt, und eine schöne Flanke findet Lainer an der zweiten Stange, und der köpfelt zum 3:1 ein. Abermals hat Bregenz eine Antwort und verkürzt sofort. Nach einem Eckball hat Cecchini Muller plötzlich die Chance, und es steht 2:3. Die Partie ist ausgeglichen und Bregenz drückt auf den Ausgleich. William haut in der 71. Minute volley drauf, der Ball geht nur knapp drüber. Auf der anderen Seite verpasst Tabakovic einen super Querpass. In der Nachspielzeit gibt es eine Ecke für Bregenz, Torhüter Aizawa verlässt sogar seinen Kasten. Die Bullen kontern, doch Camara stolpert weg, und abermals lässt Salzburg eine Wahnsinnschance liegen. Aber das 3:2 bringen sie über die Zeit und sind weiter.

Zwei Tore innerhalb der ersten Viertelstunde

Auch das Tiroler Derby startet mit einem schnellen Treffer. Über die linke Seite vorbereitet, kommt Balic in der 5. Minute zum Kopfball und das ist das 1:0 für den WSG. Der Zweitligist Wacker lässt nicht lange auf sich warten. Zunächst vergibt Lechl vor dem Tor, aber in der 16. Minute findet er Gstrein, der den Ball direkt nimmt. WSG-Goalie Hamzic fälscht nur noch ab. Die Innsbrucker spielen generell eine solide Partie, die Wattener sind in der ersten Halbzeit noch eher verhalten.

Wacker über weite Teile besser

Zur Pause kommt Yilmaz bei Wacker ins Spiel. In der 53. Minute will Boras vom WSG einen Handelfmeter gesehen haben, aber der Unparteiische pfeift nicht. Wacker ist auch in der zweiten Hälfte besser in der Partie, die WSG kann keine nennenswerten Akzente setzen. Ein Doppelwechsel zur 62. Minute ist folgerichtig. Sieben Minuten später bringt Wacker Owusu ins Spiel, und der macht fast gleich das Tor. Nach einem schlampigen Abwehrspiel ist Hamzic schon bezwungen, David Gugganig kann mit einer Glanztat den Rückstand verhindern. Zur 80. Minute kommt dann der WSG in die Gänge. Moritz Wels patzt zuerst bei der Vorlage, dann trifft der Youngstar nur das Lattenkreuz. Es geht in die Verlängerung.

Beide Teams treffen in der Verlängerung

Lukas Hinterseer vom WSG hat in der Verlängerung die erste Chance, doch Wacker-Goalie Kirchmayer packt eine Glanzparade aus. Kurz darauf wird der Tiroler von Thomas Sabitzer ersetzt. Auf der anderen Seite schafft Kopp einen gefährlichen Header, der wird jedoch abgefälscht und geht vorbei. In der 110. Minute ist es erneut Wels, der am Torhüter scheitert. Doch Joker Sabitzer hat plötzlich den Ball am Fuß und schiebt zum 2:1 ein. Alles scheint entschieden, doch niemand macht die Rechnung mit Gabriele Biancheri. Weinzierl bringt eine Flanke, und der 20-jährige Waliser macht vier Minuten vor Schluss sein erstes Pflichtspieltor für Wacker Innsbruck. Es steht 2:2 und das Spiel wird vom Elferpunkt entschieden.

WSG mit dem Sieg im Elfmeterschießen

Von den ersten fünf Elfmetern, treffen beide Teams jeweils drei. Die sechste Runde verschießen beide Teams. Oswald vom WSG trifft Elfer Nummer sieben, den Schuss von Wackers Weinzierl kann Hamzic halten. Die Wattener entscheiden das Achtelfinale für sich.