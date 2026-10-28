ÖSV-Ass beendet Karriere mit 25: „Es war wunderschön“

Skicrosserin Christina Födermayr hängt die Skischuhe mit 25 Jahren an den Nagel, und blickt in einem Instagram-Post auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen zurück.

Das 25-jährige Skicross-Ass Christina Födermayr beendet ihre Karriere, das gibt die Oberösterreicherin in einem Instagram-Beitrag bekannt. Födermayr war im Laufe ihrer Karriere zwei mal bei Olympischen Spielen mit von der Partie. Sowohl 2022 in Peking, als auch 2026 in Livigno belegte sie den 22. Platz.

Einmal am Podest im Weltcup

Ihren größten Erfolg im Weltcup feierte Födermayr im Dezember 2023 in der Schweiz, wo sie auf dem zweiten Platz landete. Just in diesem Rennen riss sie sich ihr Kreuzband und das Innenband im linken Knie. Es war nicht ihr einziger Rückschlag, die 25-Jährige wurde immer wieder vom Verletzungsteufel verfolgt. „Das Leben lehrt dir, dass du alles geben kannst, was du hast, aber trotzdem nicht alles um dich herum kontrollieren kannst“, schreibt Födermayr auf Instagram. Sie bedankt sich auch bei ihrem Team, ihrer Familie, ihren Freunden und den Sponsoren, die sie immer begleitet haben. „None of this would have meant the same without you“, so die Oberösterreicherin. Sinngemäß übersetzt: „Ohne euch hätte das alles nicht die gleiche Bedeutung gehabt.“