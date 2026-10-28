Österreich-Wetter: Am Nachmittag hört der Regen auf

In den westlichen Landesteilen sowie in Osttirol und Oberkärnten präsentiert sich das Wetter oft sonnig und trocken, berichtet GeoSphere Austria. Überall sonst startet der Tag hingegen mit deutlich mehr Wolken. Vor allem entlang des Alpenvorlands sowie im Burgenland regnet es während der ersten Stunden noch zeitweise. Der Nachmittag verläuft schließlich insgesamt trocken und auch die kompakten Wolken lockern stellenweise auf, vor allem aber in Oberösterreich, in Salzburg, sowie in Teilen der Steiermark. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und weht im südlichen Niederösterreich und am Alpenostrand mäßig, in den höchsten Lagen auch lebhaft. In der Früh hat es vier bis zehn Grad. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen neun bis 15 Grad.

So präsentiert sich das Bergwetter

Während sich tiefe, hochnebelartige Bewölkung am Donnerstag im Westen von Vorarlberg über Tirol bis nach Oberkärnten rasch auflöst und Berge und Gipfel zunehmend frei von Wolken sind, hält sich von den Kitzbüheler Alpen ostwärts meist noch tiefe und mittelhohe Bewölkung entlang des Alpenhauptkamms und der Nordalpen. Hier sind Gipfel und Pässe vor allem Vormittags noch in Wolken, zeitweise kann es noch leicht regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt dabei um 1600 Meter Seehöhe. Aber auch hier lockert die Bewölkung im Tagesverlauf langsam von Westen her auf. Im Süden ziehen meist nur mittelhohe Wolkenfelder durch, Berge und Pässe sind meist frei von Wolken. Im Osten herrscht noch lebhafter Nordwestwind, im Westen weht der Wind nur noch schwach aus nördlichen Richtungen.







