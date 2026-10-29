Österreich vor Wetter-Wende: SO wird der November 2026

Nach einem ungewöhnlich warmen und trockenen Herbst zeichnet sich für Österreich eine mögliche Wetter-Wende ab. Langfristige Prognosen deuten darauf hin, dass der November niederschlagsreicher als üblich ausfallen könnte.

Seit Monaten beschäftigt die Trockenheit Meteorologen. Nach einem sehr warmen September blieb auch der Oktober in vielen Regionen bisher deutlich zu trocken. Besonders im Osten und Süden Österreichs fiel vielerorts deutlich weniger Regen als üblich.

Hoffnung auf mehr Regen

Aktuelle Langfristmodelle lassen nun auf Entspannung hoffen. Mehrere Berechnungen sehen für den November eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Damit könnte sich die angespannte Situation bei Böden, Flüssen und im Grundwasser verbessern.

Herbst bleibt vorerst zu warm

Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass die Temperaturen auch im heurigen November über dem langjährigen Durchschnitt liegen könnten. Der diesjährige Herbst setzt damit seinen außergewöhnlich milden Kurs fort.