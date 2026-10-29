Österreich will KI-Zentrum der Vereinten Nationen nach Wien holen

Geht es nach der österreichischen Bundesregierung, wird Wien künftig die weltweite KI-Zusammenarbeit unter dem Schirm der Vereinten Nationen bündeln. Den entsprechenden Vorstoß von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) brachte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Mittwoch in ein von Finnland und Norwegen initiiertes Online-Expertentreffen zur Kontrolle führender KI-Modelle ein. Flankierend dazu erfährt die Initiative bei der TEDAI Vienna in der Hofburg ihre Premiere vor Fachpublikum.

„Fürchten wir uns nicht vor Künstlicher Intelligenz, sondern geben wir ihr einen Rahmen, der den Menschen Ängste nimmt und Sicherheit gibt. Ein KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen kann dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Als UN-Amtssitz wäre Wien dafür der ideale Standort. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen aus der ganzen Welt gemeinsam daran arbeiten, das Potenzial von KI auszuloten, ihre Risiken zu verstehen und ihre Zukunft mitzugestalten.“ Christian Stocker, Bundeskanzler

Chancen nutzen, Risiken gemeinsam begegnen

KI eröffnet enorme Chancen für Wohlstand und Wissenschaft, fordert uns aber bei Grundrechten, Demokratie und Sicherheit gleichermaßen heraus. Aus einem reinen Wirtschaftsthema ist eine geopolitische Sicherheitsfrage geworden, die mittlerweile auch den UN-Sicherheitsrat beschäftigt. „Kein Staat kann diese Herausforderungen allein bewältigen. Die Weichen für die globale KI-Governance werden jetzt gestellt, und Österreich will diesen Prozess aktiv mitgestalten“, betont Staatssekretär Alexander Pröll. „Daran wollen wir anknüpfen und in Wien einen Ort schaffen, an dem Staaten, Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam an Standards für eine sichere und vertrauenswürdige KI arbeiten.“

Meinl-Reisinger: „Nicht zulassen, dass KI zu Instrument automatisierter Kriegsführung wird!“

Für Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bringt Künstliche Intelligenz zwar erhebliche Vorteile für Innovation, Verwaltung und Wirtschaft, verändert aber auch die Sicherheitslage grundlegend. Um zu verhindern, dass autonome Waffensysteme die Kontrolle über Leben und Tod übernehmen, fordert sie globale, völkerrechtlich bindende Leitplanken. Wien eigne sich dank seines Status als UN-Stadt und seiner bewährten Rolle als neutrale Drehscheibe für Technologieaufsicht optimal als Knotenpunkt für eine weltweite KI-Kooperation.

Wien bildet die vierte UN-Säule

Wien empfiehlt sich mit seinem Status als einziger EU-basierter UN-Amtssitz als logischer Knotenpunkt für globale Technologiepolitik, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Vorbilder wie die IAEO und die CTBTO belegen die Wiener Expertise bei der völkerrechtlichen Aufsicht sensibler Technologien. So könnte ein KI-Zentrum in Wien technische Expertise bereitstellen, etwa zur Bewertung von KI-Modellen, zu Standards und zu vertrauensbildenden Maßnahmen. Als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats 2027/28 wird sich Österreich zudem für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI einsetzen. Die Regulierung von KI-Waffensystemen ist eine der Prioritäten der österreichischen Mitgliedschaft.

© BKA/Dunker

Austausch mit Geoffrey Hinton und Peter Steinberger

Hochkarätiges Treffen am Rande der TEDAI Vienna: Bundeskanzler Stocker und Staatssekretär Pröll sprachen Abend des 28. Oktober 2026 mit Physik-Nobelpreisträger Geoffrey Hinton und Peter Steinberger (OpenClaw-Schöpfer und OpenAI-Entwickler). Im Fokus stehen internationale Leitplanken für KI, Österreichs eigene Strategie sowie die Bewerbung Wiens um den Sitz des UN-KI-Zentrums. Österreich will das Vorhaben nun international abstimmen und gemeinsam mit den UN-Gremien ausarbeiten. Ziel ist es, 2027 ein fertiges Konzept zu Struktur, Finanzierung und Mandat des Zentrums beim Global Dialogue on AI Governance einzureichen.