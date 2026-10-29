Höhere Sparzinsen zum Weltspartag: So viel bieten die Banken

Passend zum morgigen Weltspartag ziehen die Zinsen für Spareinlagen an: Wer sein Erspartes länger bindet, kann sich bei manchen Instituten über 3 Prozent Zinsen sichern, das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Jahresbeginn. Trotz der verlockenden Zahlen rät die Arbeiterkammer (AK) zum genauen Blick ins Kleingedruckte, um nicht in die Falle zeitlich befristeter Lockangebote zu tappen.

AK: Stets das Kleingedruckte prüfen

Die Höhe der Sparzinsen richtet sich wesentlich nach der vereinbarten Bindungsfrist. Wie Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) belegen, warfen dreijährige Festgelder zuletzt durchschnittlich rund 2,3 Prozent ab, bei zweijähriger Laufzeit waren es etwa 2,1 Prozent. In der Spitze wurden bis zu 3,6 Prozent erreicht. Zwar werben Banken auch bei täglich fälligen Einlagen mit verlockenden Zinssätzen, doch warnt die Arbeiterkammer vor einem raschen Zinsabfall nach nur drei bis vier Monaten. Sparer sollten daher stets das Kleingedruckte prüfen, bevor sie ein Konto eröffnen.

Zinserhöhungen der EZB im Juni und September

Verantwortlich für die höheren Sparzinsen sind vor allem die jüngsten Zinserhöhungen der EZB im Juni und September. Damit reagierte die Zentralbank auf die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Kriegs sowie die durch hohe Spritpreise angekurbelte Inflation. Für Bankkunden ist das jedoch kein Selbstläufer. Bereits beim Ausstieg aus der Nullzinsphase ab 2022 zeigte sich in Österreich, dass Geldinstitute höhere Zinsen nur eingeschränkt weitergeben: Während Kredite schnell teurer wurden, blieben die Sparzinsen spürbar zurück.

Warum Banken Zinsen nicht automatisch weitergeben

Wie stark Banken Zinsänderungen weitergeben, hängt laut WU-Professor Stefan Pichler vor allem vom Liquiditätsbedarf und dem Marktwettbewerb ab. Das erklärt er gegenüber der APA. Kundeneinlagen dienen der Refinanzierung, doch die Kreditnachfrage schwächelt derzeit konjunktur- und zinsbedingt. Dass Kreditzinsen deutlich über den Sparzinsen liegen, erklärt Pichler mit längeren Laufzeiten und Ausfallrisiken: Dieser Risikoaufschlag mache „schnell einmal einen Prozentpunkt aus und ist daher nicht zu unterschätzen“.

Wenig Wettbewerb bei Sparzinsen – Hoffnungsträger Staatsanleihen

Beim Wettbewerb sieht Pichler trotz Angeboten von Filialbanken und Neobanken wie Trade Republic noch Luft nach oben. Als attraktive, sichere Alternative nennt er etwa den österreichischen Bundesschatz. Zwar dürfte der Zinsanstieg vorerst anhalten, doch der Effekt schwäche sich ab, da höhere Zinsen die Kreditnachfrage dämpfen. Treibende Kraft könnten künftig eher klamme Staaten sein: Müssten diese wegen hoher Schulden die Renditen auf Staatsanleihen erhöhen, entstünde neue Konkurrenz – und die Banken wären gezwungen, bei den Sparzinsen nachzuziehen.