Die meisten Nebel-Unfälle seit 20 Jahren: Dieses Bundesland ist trauriger Spitzenreiter

Plötzlich steht eine weiße Wand und die Straße wird zur tödlichen Falle. Die jüngste Unfallstatistik markiert einen traurigen 20-Jahres-Rekord und zeigt: Bei Nebel unterschätzen viele Autofahrende das Risiko.

Dichter Nebel behindert vor allem an Herbst- und Wintermorgen regelmäßig die Sicht und lässt die Unfallgefahr deutlich steigen. Wie gefährlich diese Bedingungen sein können, zeigte das Jahr 2025: Nach Angaben der Statistik Austria gab es in Österreich 730 Nebelunfälle mit Personenschaden – so viele wie seit mindestens zwei Jahrzehnten nicht mehr. Mit 17 Todesopfern markierte das Jahr zudem einen traurigen Höchststand.

Warnung vor typischem Fehler

Zu hohes Tempo und mangelnder Sicherheitsabstand zählen zu den häufigsten Gründen für Kollisionen. Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, warnt vor einem typischen Fehler: „Viele orientieren sich unbewusst an den Heckleuchten des Vordermanns. Das erzeugt eine Scheinsicherheit – mit der Folge, dass vor allem auf Autobahnen und Freilandstraßen viel zu dicht aufgefahren wird.“

Niederösterreich ist trauriger Spitzenreiter

Beim Blick auf die Bundesländer sticht Niederösterreich mit 219 Nebelunfällen mit Personenschaden klar hervor, das entspricht mehr als einer Verdopplung gegenüber 2024 und mehr als einer Vervierfachung gegenüber 2023. Dahinter reihen sich Oberösterreich (168) und die Steiermark (135, ebenfalls über das Doppelte zu 2024) ein. Besonders drastisch fiel der Zuwachs in Wien aus, wo sich die Zahl auf 46 Unfälle vervierfachte. Selbst im Burgenland, das mit 23 Fällen das Schlusslicht bildet, verdoppelte sich der Wert mindestens. Eine erfreuliche Ausnahme bildete lediglich der Westen Österreichs: Salzburg (28), Vorarlberg (27) und Tirol (26) verzeichneten allesamt rückläufige Unfallzahlen.

©ÖAMTC In Niederösterreich hat siech die Zahl der Nebel-Unfälle mehr als verdoppelt.

Junge Lenker am häufigsten betroffen

Mit etwa einem Fünftel aller Fälle waren 20- bis 29-Jährige überproportional oft an Nebelunfällen mit Verletzten beteiligt. Laut ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger liege das vor allem an fehlender Routine: Junge Lenkende unterschätzten oft, wie wichtig es sei, Tempo und Abstand nicht nur kurzfristig an schlechte Sicht anzupassen, sondern diese Vorsicht auch konsequent über die gesamte Gefahrenstrecke beizubehalten.