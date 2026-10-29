Pestizid-Grenzwert überschritten: Diese Weintrauben nicht essen

Wer zuletzt helle, kernlose Weintrauben gekauft hat, sollte die Verpackung kontrollieren. Bei einer Routinekontrolle wurde ein Pestizid-Grenzwert überschritten. Eine bestimmte Charge wird zurückgerufen. Vom Verzehr wird abgeraten.

Ein Blick auf das Etikett kann jetzt entscheidend sein: Der Lieferant Villafrut SRL ruft helle, kernlose Tafeltrauben in der 500-Gramm-Packung zurück.

Ein Blick auf das Etikett kann jetzt entscheidend sein: Der Lieferant Villafrut SRL ruft helle, kernlose Tafeltrauben in der 500-Gramm-Packung zurück.

Ein Blick auf das Etikett kann jetzt entscheidend sein: Der Lieferant Villafrut SRL ruft helle, kernlose Tafeltrauben in der 500-Gramm-Packung zurück. Bei einer Routinekontrolle wurde eine Überschreitung des zulässigen Höchstwerts für das Pflanzenschutzmittel Acetamiprid festgestellt. Eine mögliche Gesundheitsgefährdung kann laut Rückrufmeldung nicht ausgeschlossen werden. Wer die betroffene Charge gekauft hat, sollte die Weintrauben daher nicht mehr essen. Der Rückruf betrifft ausschließlich eine bestimmte Charge. Ob die Weintrauben zu Hause dazugehören, lässt sich anhand der Angaben auf dem Produktetikett überprüfen.

Um diese Trauben geht es: Produkt: TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G

Lieferant: Villafrut SRL

Chargennummer: Pro L 2652541

GGN: 4059883043006

Die Chargennummer und die GGN befinden sich direkt auf dem Etikett der Verpackung. Andere Chargen werden in der Rückrufmeldung nicht genannt.

Warum werden die Weintrauben zurückgerufen?

Auslöser ist das Ergebnis einer Routinekontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der zulässige Höchstwert für Acetamiprid überschritten wurde. Der Wirkstoff wird in Pflanzenschutzmitteln eingesetzt. Der Lieferant hat daraufhin einen vorsorglichen Rückruf veranlasst. Da eine mögliche Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird ausdrücklich vom Verzehr der betroffenen Weintrauben abgeraten.

Rückgabe auch ohne Rechnung möglich

Wer die betroffenen Weintrauben bereits gekauft hat, kann sie ab sofort zurückgeben. Dafür ist laut Rückrufmeldung kein Kassenbon erforderlich. Der Kaufpreis wird erstattet. Bei Fragen können sich Konsumenten direkt an Villafrut SRL wenden. Das Unternehmen ist unter quality@villafrut.it erreichbar.