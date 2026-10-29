„Ein Großer ist von uns gegangen“: Trauer um Ex-ÖVP-Politiker

Die Wiener Volkspartei hat am Donnerstag den Tod von Heribert Steinbauer bekannt gegeben. Der frühere ÖVP-Generalsekretär und Nationalratsabgeordnete war über viele Jahre sowohl auf Bundesebene als auch in der Wiener Bezirkspolitik tätig. Besonders eng verbunden war er mit dem siebten Wiener Gemeindebezirk Neubau, wo er zahlreiche Projekte mitgestaltete. Nun nehmen politische Wegbegleiter Abschied.

„Ein vorausschauender Gestalter“

Der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, zeigt sich vom Tod des ehemaligen Spitzenpolitikers betroffen. „Mit Heribert Steinbauer verliert die Volkspartei einen vorausschauenden Gestalter und überzeugten Christdemokraten, der die Arbeit unserer Partei maßgeblich geprägt hat“, erklärt Figl in einer Aussendung. Steinbauer war nach seiner Zeit in der Bundespolitik weiterhin politisch aktiv. Als Bezirksparteiobmann engagierte er sich viele Jahre für Neubau. Von 1996 bis 2001 bekleidete er dort außerdem das Amt des Bezirksvorsteher-Stellvertreters.

Vom Urban-Loritz-Platz bis zum Kinderparlament

Sein politisches Engagement beschränkte sich nicht auf die Parteiarbeit. Steinbauer setzte sich unter anderem für die Neugestaltung des Urban-Loritz-Platzes ein und gab den Anstoß zur Einrichtung eines Kinderparlaments. Auch das kulturelle Leben im Bezirk lag ihm am Herzen. Besonders eng verbunden war er mit dem Kleinen Neubauer Opernball, den er über viele Jahre unterstützte. Laut der Wiener Volkspartei geht es auf seine Initiative zurück, dass der Ball seit 1990 im Festsaal des Wiener Rathauses stattfindet. Die Veranstaltung bringt jährlich rund 1.000 Gäste zusammen.

„Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“

Auch die Bezirksparteiobfrau von Neubau, Christina Schlosser, würdigt den Verstorbenen. „Ein Großer für den kulturellen Austausch in Neubau ist von uns gegangen“, erklärt sie. Mit seinem Einsatz für den Neubauer Opernball habe Steinbauer einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben und zur Gemeinschaft im Bezirk geleistet. „Wir werden ihm und seinem Wirken ein ehrendes Andenken bewahren“, betont Schlosser. Gemeinsam mit Markus Figl spricht sie der Familie und den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.