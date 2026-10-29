Privat-Parkplätze: In dieser österreichischen Stadt noch teurer als in München

Parken in Wien wird zum Luxus: Mit durchschnittlich 110 Euro im Monat für einen privaten Stellplatz lässt die österreichische Bundeshauptstadt sogar das traditionell teure München hinter sich.

Eine Auswertung des Portals parkplace.at zeigt: Mit durchschnittlich 110 Euro monatlich für einen privaten Auto-Stellplatz führt Wien den Städtevergleich an. Damit sind die Mieten in der Bundeshauptstadt höher als in München, wo auf parkplace.de im Schnitt 99 Euro fällig werden. Innsbruck rangiert mit 95 Euro knapp dahinter, während Graz mit monatlich 72 Euro spürbar preiswerter bleibt.

„Als ich vor zwanzig Jahren in München eine Wohnung gesucht habe, war für mich klar: Teurer als hier wird es nirgends, beim Wohnen nicht und beim Parken auch nicht. Dass ein privater Stellplatz in Wien heute mehr kostet, hat mich selbst überrascht. Ich vermute, das hat mit der Verkehrsberuhigung zu tun. Seit das Parken auf der Straße in ganz Wien begrenzt und kostenpflichtig ist, wird der eigene Platz wertvoller.“ Robert Mittl, Betreiber von parkplace.at

Alle gelisteten Inserate privater Vermieter innerhalb eines 20-Kilometer-Radius erfasst

Für die Erhebung wurden sämtliche am 24. Oktober 2026 gelisteten Inserate privater Vermieter mit Monatsmiete innerhalb eines 20-Kilometer-Radius um das jeweilige Stadtzentrum erfasst. Dies schließt offene Stellplätze, Garagen, Carports sowie Tiefgaragen- und Duplex-Plätze ein. Um Verzerrungen durch Extremwerte zu vermeiden, blieben Monatsmieten unter 10 sowie über 1.000 Euro unberücksichtigt; ausgewiesen wird der Median. Es handelt sich um reine Angebotspreise und keine finalen Vertragsabschlüsse. Städte mit unter 20 Inseraten flossen nicht in die Wertung ein. Ein Kontrollabgleich, der ausschließlich im Jahr 2026 neu eingestellte oder aktualisierte Angebote berücksichtigte, bestätigte für Wien exakt denselben Wert von 110 Euro.