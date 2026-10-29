Nutzer verärgert: Spotify führt QR-Codes beim Family-Abo ein

Streamingriese Spotify will mit einer neuen Kontrollmethode gegen nicht vorgesehene Familienabos vorgehen. Familienmitglieder müssen dazu einen QR-Code scannen. Für viele Nutzer dürfte dies eine böse Überraschung bedeuten.

Der Musikstreaminganbieter Spotify bietet sein Premium-Abo für €20,99 an. Dabei können bis zu sechs Personen die Premiumfunktionen nutzen. Gedacht ist das Abo für Familien, die unter einem Dach leben. Viele Kunden nutzen es aber auch beispielsweise unter Freunden. Spotify will dagegen nun vehement vorgehen, und führt die Vor-Ort-Verifizierung ein.

Ein QR-Code als Verifizierung

Bei dieser Methode muss der Hauptnutzer einen QR-Code in der Spotify-App öffnen. Die Nebenkonten müssen diesen mit ihrem Gerät scannen. Auf diese Weise soll bestätigt werden, dass die Nutzer wirklich unter einem Dach wohnen. Die Codes ändern sich alle paar Sekunden, daher ist eine Bestätigung via Screenshots unmöglich. Ab der ersten Aufforderung zur Bestätigung haben die Abonnenten sieben Tage Zeit dafür.

Ein Jahr Sperre für Familyabo steht im Raum

Läuft diese Frist ab, verlieren die Nutzer den Zugriff auf die Premiumfunktionen. Das bedeutet, sie werden auf die Gratisversion inklusive Werbung und der Shuffle-Funktion zurückgestuft. Ein Upgrade auf das zuvor bestehende Familienabo, oder ein Einzel- oder Duoabo ist dann möglich. Jedoch ist es dem Hörer dann für 12 Monate nicht gestattet, einem anderen Familienabo beizutreten.

Vorherige Bemühungen blieben erfolglos

Spotify versucht schon seit Jahren, diese nicht in den Nutzungsbedingungen vorgesehenen Abonnements einzuschränken. Schon 2018 wurde versucht, die Anschrift der Hörer über die Eingabe von GPS-Daten zu bestätigen, berichtet das Technikmagazin „Chip“. Dieses Vorgehen sorgte damals schnell für Kritik, und auch diesmal beschwerten sich schon zahlreiche Nutzer über die Vorgehensweise des Streaminganbieters