Unklarheit um David Alaba: Fällt der ÖFB-Star wieder länger aus?

Erneut Pech für David Alaba, er zog sich bei seinem zweiten Auftritt für seinen neuen Verein Udinese Calcio eine Muskelverletzung zu. Wie lange der 34-Jährige ausfällt ist nun ungewiss.

ÖFB-Star David Alaba konnte bei seinem neuen Verein Udinese Calcio in der italienischen Serie A bisher noch nicht überzeugen. Am 18. Oktober musste der 34-Jährige beim Spiel gegen US Lecce in der Halbzeit ausgetauscht werden. Der Grund war ein muskuläres Problem in der rechten Wade, man rechnete mit einer 10-tägigen Erholungsphase. Doch nun ist unklar, ob Alaba am 31. Oktober gegen Topclub AS Roma einsetzbar ist.

Alaba stehen erst 63 Spielminuten zu Buche

Laut dem italienischen Medium „Corriere de la Sport“ sei Alaba wieder erst gegen Mitte November einsetzbar. Damit würde er auch die Rückspiele in der Nations League mit der ÖFB-Elf verpassen. Auch sein Club bräuchte dringend Stabilität. Am Mittwoch schaffte man gegen Parma lediglich ein Unentschieden, zuvor verlor man drei Spiele. Bis jetzt kann Alaba aber auch nicht die Expertise mitbringen, die sich Udinese erwartete. Seit seinem Transfer Ende September stand er lediglich 63 Minuten am Spielfeld