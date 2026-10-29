Österreich-Wetter: Der Freitag hält sich bedeckt

Gebietsweise können sich noch Restwolken zäh halten, außerdem gibt es ein paar Nebelfelder, berichtet die GeoSphere Austria. Gebietsweise ist es aber auch von der Früh weg sonnig, vor allem in höheren Lagen des Westens und Südens. Der Nebel löst sich im Laufe des Vormittags auf und die Sonne kommt öfter zum Vorschein. Vor allem im Norden, Osten und Südosten können aber auch am Nachmittag noch einige Wolken über den Himmel ziehen. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord. Die Tageshöchsttemperaturen betragen acht bis 14 Grad.

So wird das Bergwetter am Freitag

Abseits und oberhalb von Hochnebelfeldern scheint oft ungetrübt die Sonne. Die Nebelobergrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Höhenmetern, am höchsten hinauf reicht er voraussichtlich vom Dachstein bis zum Schneeberg, hier bleibt es zum Teil auch den ganzen Tag trüb. Meist weht mäßiger, in der Osthälfte des Landes zum Teil auch lebhafter, kühler Nordostwind.



