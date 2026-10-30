Asyl-Bremse: Nur 314 Personen dürfen künftig nach Österreich

Obergrenze beschlossen: Künftig dürfen pro Jahr nur noch 314 Personen über den Familiennachzug nach Österreich einreisen. Mit der Mini-Quote sollen Schulen und Integrationssysteme vor dem Kollaps bewahrt werden.

Nach dem vorübergehenden Stopp im März 2025 wird der Familiennachzug für Schutzberechtigte in Österreich nun dauerhaft mit einer harten Obergrenze versehen. Wie die Bundesregierung ankündigte, starten am heutigen 30. Oktober 2026 die entsprechenden Verordnungen in eine vierwöchige Begutachtungsphase. Für die Jahre 2026 und 2027 wird die Quote auf jeweils 314 Personen festgelegt. Hintergrund der Maßnahme ist der Schutz zentraler gesellschaftlicher Bereiche, allen voran Bildung, Gesundheit und Integration, vor drohender Überlastung sowie die Bekämpfung von Jugendkriminalität nach einem Anstieg von Anzeigen gegen 10- bis 14-Jährige. Wer über die Quote nachreisen darf, wird bereits im Vorfeld strengen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen, so in einer aktuellen Aussendung.

Rückgang bei den Einreisezahlen

Wie drastisch sich die Situation bereits verändert hat, verdeutlicht der statistische Vergleich: Kamen von Jänner bis September 2024 noch mehr als 6.000 Menschen über den Familiennachzug nach Österreich, waren es im Vergleichszeitraum von Jänner bis September 2026 lediglich 60 Personen. Und das ausnahmslos absolute Härtefälle. „Die erste Quote wird wie angekündigt sehr gering sein. Dadurch schützen wir wichtige Systeme wie etwa den Bildungsbereich vor weiterer Überlastung und setzen gleichzeitig Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität“, betont Innenminister Gerhard Karner.

Tiefstand bei Asyl-Erstanträgen

Parallel dazu verzeichnet Österreich einen Rückgang bei den Asylzahlen: Im September 2026 wurden bundesweit lediglich 308 Asyl-Erstanträge registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat (739 Anträge) entspricht das einem Einbruch von über 58 Prozent. Einen historischen Tiefstand markiert auch die staatliche Betreuung: Aktuell befinden sich nur noch rund 5.200 Asylwerber in der Grundversorgung. Das ist der niedrigste gemessene Wert seit knapp 30 Jahren.