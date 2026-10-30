Schimmelpilz: Produktrückruf für diesen Kaffee

TK Maxx informiert über einen Produktrückruf für eine Kaffeesorte. Bei Tests wurde ein erhöhter Gehalt an Schimmelpilzgift festgestellt. Das Produkt kann gesundheitsschädlich sein und sollte nicht mehr konsumiert werden.

Wer bei TK Maxx Kaffee gekauft hat, sollte jetzt einen Blick in den Vorratsschrank werfen.

Wer bei TK Maxx Kaffee gekauft hat, sollte jetzt einen Blick in den Vorratsschrank werfen.

Wer bei TK Maxx Kaffee gekauft hat, sollte jetzt einen Blick in den Vorratsschrank werfen. Der italienische Hersteller Bialetti ruft seinen gemahlenen „Perfetto“-Kaffee mit Karamellgeschmack zurück. Grund dafür ist eine mögliche Gesundheitsgefahr. Wie TK Maxx informiert, wurde bei Tests festgestellt, dass der Gehalt an Ochratoxin A den gesetzlich zulässigen Grenzwert überschreitet.

Produktrückruf: Schimmelpilzgift im Kaffee

Ochratoxin A ist ein natürlich vorkommender Giftstoff, der von bestimmten Schimmelpilzen gebildet wird. Die Substanz kann beim Verzehr gesundheitsschädlich sein. Deshalb werden Käufer ausdrücklich aufgefordert, den betroffenen Kaffee nicht mehr zu verwenden. Das Produkt wurde zwischen Juli und November 2025 in TK-Maxx-Filialen verkauft. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 29. Mai 2027. Wer das Produkt noch zu Hause hat, sollte es also nicht mehr verzehren.

Dieser Kaffee ist betroffen Der Rückruf betrifft folgende Ware: Produkt: Bialetti Perfetto, gemahlener Kaffee mit Karamellgeschmack

Bialetti Perfetto, gemahlener Kaffee mit Karamellgeschmack EAN-Code: 8006363076203

8006363076203 Chargennummer: LC5 BD149T

LC5 BD149T Mindesthaltbarkeitsdatum: 29. Mai 2027

29. Mai 2027 Verkaufszeitraum: Juli bis November 2025

Juli bis November 2025 Verkaufsstelle: TK Maxx Kunden sollten insbesondere die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf ihrer Verpackung überprüfen.

©TKMaxx

Kaufpreis wird zurückerstattet

Wer den betroffenen Kaffee zu Hause hat, soll ihn nicht mehr trinken, sondern in eine TK-Maxx-Filiale zurückbringen. Dort erhalten Kunden laut Rückrufinformation den vollen Kaufpreis zurück oder eine Produkterstattung. Für Fragen steht der Kundenservice unter 01 205836010 oder per E-Mail an service@tkmaxxonline.at zur Verfügung. TK Maxx bittet außerdem darum, auch Familienmitglieder und Freunde über den Rückruf zu informieren.