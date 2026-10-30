Knallgeräusche am Himmel: Bundesheer kündigt Übungsflüge an

Anfang November wird es am Himmel wieder laut: Von 3. bis 13. November trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres im Überschallbereich. Bis zu dreimal täglich kann zu spürbaren Knallen kommen.

Wenn es in den kommenden Tagen am Himmel plötzlich heftig knallt, besteht kein Grund zur Beunruhigung: Die österreichischen Luftstreitkräfte absolvieren von Dienstag, dem 3. November, bis Freitag, dem 13. November 2026, ihr zweites großes Überschalltraining des Jahres. An den Trainingstagen sind jeweils zwischen 8 und 19 Uhr bis zu drei Überschallflüge geplant.

Übung direkt im Cockpit

Das Fliegen mit mehr als Schallgeschwindigkeit (diese beginnt bei etwa 1.200 km/h) ist fester Bestandteil der Pilotenausbildung und für eine funktionierende Luftraumüberwachung unerlässlich. Da sich die extremen körperlichen Belastungen im Flugsimulator nicht realitätsgetreu simulieren lassen, müssen die Manöver direkt im Cockpit geübt werden. Ebenso trainiert wird das zeitkritische Zusammenspiel zwischen Piloten, Radarleitoffizieren und Flugsicherung.

Warum es am Boden knallt

Erreicht ein Jet die Schallmauer, bilden sich Stoßwellen, die am Boden als dumpfer oder peitschender Knall hörbar sind. Wie stark dieser wahrgenommen wird, hängt von der Flughöhe, der Geländebeschaffenheit und dem Wetter ab. Die Flüge finden über fast dem gesamten Bundesgebiet statt. Ausgenommen vom Überschalltraining sind allerdings Tirol, Vorarlberg sowie die dicht besiedelten Ballungsräume rund um Wien und die Landeshauptstädte (Flüge im normalen Unterschallbereich sind dort jedoch möglich).