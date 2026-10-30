Allerheiligen-Wochenende: Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter

Bereits am heutigen Freitag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während sich Nebelfelder meist am Vormittag lichten und die Temperaturen auf 8 bis 14 Grad klettern, bleibt es vor allem in den Bergen vom Dachstein bis zum Schneeberg gebietsweise den ganzen Tag trüb.

Samstag: Wolken ziehen auf, erste Schauer im Norden

Der Samstag, 31. Oktober, startet im Süden und Westen nach rascher Nebelauflösung zunächst noch sonnig und vielerorts wolkenlos. Ganz anders die Lage im Norden und Osten: Dort halten sich Nebel und zähe Wolkenschichten hartnäckig. Im Tagesverlauf schlägt das Wetter um: Vor allem im Norden und Osten setzt zeitweise schauerartiger Regen ein, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.600 Metern. In den Bergen Ober- und Niederösterreichs sowie der Obersteiermark warnen die Meteorologen von Beginn an vor dichten Wolken, „aus denen es gebietsweise leicht schneien kann“. Bei Tageshöchstwerten von 6 bis 13 Grad frischt der Nord- bis Nordostwind spürbar auf.

Allerheiligen: Schnee bis in tiefere Lagen

Am Sonntag, dem 1. November, erreicht die Abkühlung ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Prognose der Wetterexperten verheißt wenig Goldenen Herbst: „Details sind noch unsicher, Österreich befindet sich aber voraussichtlich unter Störungseinfluss. Damit gibt es insgesamt viele Wolken und nur wenige sonnenbegünstigte Regionen, allen voran Osttirol.“ Mit den dichten Wolkenfeldern müssen am Feiertag wiederholt Regenschauer eingeplant werden. Durch die einströmende Kaltluft sinkt die Schneefallgrenze markant: „Oberhalb von rund 900 bis 1300m schneit es auch.“ Im Norden klingen die Niederschläge im Laufe des Nachmittags allmählich wieder ab. Die Temperaturen bleiben gedämpft: Nach Frühtemperaturen zwischen minus 2 und plus 5 Grad klettert das Thermometer am Nachmittag nur noch auf 5 bis 11 Grad.