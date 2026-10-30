Bitcoin Kurs: 6-Milliarden-Dollar-Hack schockt Krypto-Märkte

Die weltgrößte Kryptobörse Binance wurde Opfer eines Cyberangriffs. Es steht ein Rekordschaden von rund sechs Milliarden US-Dollar im Raum. Der Bitcoin Kurs fällt nach unten.

Ein beispielloser Hackerangriff erschüttert die weltweite Krypto-Community: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance ins Visier Cyberkrimineller geraten. Ersten Schätzungen und Medienberichten zufolge steht der Verdacht im Raum, dass nordkoreanische Hackergruppierungen hinter dem Angriff stecken könnten. Mittlerweile hat sich auch Binance selbst offiziell zu Wort gemeldet und erste Details zum Ausmaß bekanntgegeben: Das Unternehmen schätzt den Gesamtschaden auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

Laptop eines Entwicklers als Einfallstor

Den ersten internen Untersuchungen zufolge nutzten die Täter offenbar einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs. Über diesen Rechner sei es gelungen, in einen internen Service-Container einzudringen und eigenmächtig unautorisierte Auszahlungen anzustoßen. Ein wichtiges Detail betonte Binance jedoch: Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass private Schlüssel (Wallet Private Keys) abhandengekommen seien. Gemeinsam mit Partnern aus der Blockchain-Branche gelang bereits ein bedeutender Teilerfolg zur Schadensbegrenzung: Rund drei Milliarden Dollar an betroffenen Werten konnten direkt auf der Blockchain eingefroren werden.

Auszahlungen gestoppt

Als Notfallmaßnahme pausierte Binance den Auszahlungsdienst, um umfassende Sicherheitsprüfungen durchzuführen. Auszahlungen sollen voraussichtlich innerhalb von 48 Stunden wieder freigegeben werden. Einzahlungen laufen laut Unternehmensangaben hingegen wie gewohnt weiter. Gleichzeitig gibt Binance Entwarnung für die Kunden: Die Nutzergelder seien sicher, alle entstandenen Verluste würden zu 100 Prozent aus dem hauseigenen SAFU-Notfallfonds sowie aus Eigenmitteln der Firma beglichen. Zudem werde intensiv mit internationalen Ermittlungsbehörden kooperiert.

Kurse brechen ein

Die Kurse führender Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether gerieten unmittelbar unter heftigen Abgabedruck. Auch der hauseigene BNB-Token verzeichnete ein deutliches Minus, während die Aktien der Handelsplattform Coinbase spürbar nachgaben. Branchenkenner befürchten, dass der dramatische Vorfall das Vertrauen in Kryptobörsen nachhaltig belasten könnte.

Kurse brechen ein

Die Kurse der führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ether gerieten unmittelbar nach Bekanntwerden des Angriffs unter starken Abgabedruck. Auch der hauseigene BNB-Token verzeichnete deutliche Kursverluste, während die Aktien der konkurrierenden Krypto-Handelsplattform Coinbase ebenfalls spürbar nachgaben.