Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt einen Backofen und Geld.
Die Geräte-Retter-Prämie für defekte Elektrogeräte läuft mit Jahresende aus.
Österreich
30/10/2026
Schnell sein

Reparatur-Bonus: Geräte-Retter-Prämie läuft mit Jahresende aus

Die beliebte Geräte-Retter-Prämie läuft mit Jahresende aus. Wer defekte Waschmaschinen oder Kaffeemaschinen noch gefördert reparieren lassen will, muss sich jetzt beeilen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(228 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wer zu Hause eine streikende Waschmaschine, einen kaputten Geschirrspüler oder eine defekte Kaffeemaschine stehen hat, sollte nicht mehr lange zögern: Die bundesweite Geräte-Retter-Prämie steht vor dem Aus. Wie das Umweltministerium bekanntgab, läuft die begehrte Fördermaßnahme aufgrund notwendiger Budgetkonsolidierungen mit Ende des Jahres 2026 aus. Seit dem Start am 12. Jänner 2026 entwickelte sich die Aktion zum echten Renner: Österreichweit wurden bereits rund 200.000 Elektro- und Elektronikgeräte wieder instand gesetzt, statt im Müll zu landen.

Die Reparatur-Spitzenreiter der Österreicher

Insgesamt beteiligen sich rund 2.450 Partnerbetriebe in ganz Österreich an dem Netzwerk, bei denen Kunden ihre Förderbons direkt einlösen können. Vor allem teure Haushaltshelfer wurden über die Prämie wieder flottgemacht. Zu den am häufigsten reparierten Geräten zählen:

  • Kaffeemaschinen
  • Waschmaschinen
  • Geschirrspüler
  • Laptops
  • Backöfen

So lange können Bons noch erstellt und eingelöst werden

Wer die Förderung noch beanspruchen will, muss das Zeitfenster beachten: Neue Bons können voraussichtlich nur noch bis Jahresende 2026 über die offizielle Plattform www.geräte-retter-prämie.at generiert werden. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist nicht vorgesehen. Immerhin gibt es für bereits erstellte Bons eine Übergangsfrist: Die Einlösung von vorab gesicherten Bons sowie die dazugehörige Abrechnung durch die Partnerwerkstätten soll auch im Jahr 2027 noch abgewickelt werden können.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at