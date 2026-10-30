Reparatur-Bonus: Geräte-Retter-Prämie läuft mit Jahresende aus

Die beliebte Geräte-Retter-Prämie läuft mit Jahresende aus. Wer defekte Waschmaschinen oder Kaffeemaschinen noch gefördert reparieren lassen will, muss sich jetzt beeilen.

Wer zu Hause eine streikende Waschmaschine, einen kaputten Geschirrspüler oder eine defekte Kaffeemaschine stehen hat, sollte nicht mehr lange zögern: Die bundesweite Geräte-Retter-Prämie steht vor dem Aus. Wie das Umweltministerium bekanntgab, läuft die begehrte Fördermaßnahme aufgrund notwendiger Budgetkonsolidierungen mit Ende des Jahres 2026 aus. Seit dem Start am 12. Jänner 2026 entwickelte sich die Aktion zum echten Renner: Österreichweit wurden bereits rund 200.000 Elektro- und Elektronikgeräte wieder instand gesetzt, statt im Müll zu landen.

Die Reparatur-Spitzenreiter der Österreicher

Insgesamt beteiligen sich rund 2.450 Partnerbetriebe in ganz Österreich an dem Netzwerk, bei denen Kunden ihre Förderbons direkt einlösen können. Vor allem teure Haushaltshelfer wurden über die Prämie wieder flottgemacht. Zu den am häufigsten reparierten Geräten zählen:

Kaffeemaschinen

Waschmaschinen

Geschirrspüler

Laptops

Backöfen

So lange können Bons noch erstellt und eingelöst werden

Wer die Förderung noch beanspruchen will, muss das Zeitfenster beachten: Neue Bons können voraussichtlich nur noch bis Jahresende 2026 über die offizielle Plattform www.geräte-retter-prämie.at generiert werden. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist nicht vorgesehen. Immerhin gibt es für bereits erstellte Bons eine Übergangsfrist: Die Einlösung von vorab gesicherten Bons sowie die dazugehörige Abrechnung durch die Partnerwerkstätten soll auch im Jahr 2027 noch abgewickelt werden können.