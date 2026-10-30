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/ ©Montage: Canva
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stau.
Auf Österreichs Autobahnen drohen am Wochenende Staus und Wartezeiten.
Österreich
30/10/2026
Verkehr

Allerheiligen-Wochenende: Hier kommt es zu Stau auf den Straßen

Geduldsprobe für Autofahrer: Zum Ende der Herbstferien und rund um Allerheiligen warnt die ASFINAG vor starkem Reiseverkehr auf Österreichs Transitrouten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Zum Ausklang der Herbstferien und rund um das Allerheiligen-Wochenende müssen sich Autofahrer auf dichten Kolonnenverkehr und Verzögerungen einstellen. Wie der Autobahnbetreiber ASFINAG in einer aktuellen Aussendung mitteilt, sorgt die Kombination aus Inlandsurlaubern, Ausflüglern und internationalem Reiseverkehr für ein spürbar erhöhtes Verkehrsaufkommen. Im Gegensatz zu den großen Sommerreisewellen fehlt diesmal eine einheitliche Hauptreiserichtung: Viele Menschen verbringen die freien Tage im eigenen Land, weshalb vor allem auf den Zufahrten in Richtung der Berg- und Thermenregionen reger Betrieb herrscht.

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Deutsche Bundesländer sorgen für Rückreiseverkehr

In gleich sechs deutschen Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt) enden die Herbstferien. Gleichzeitig starten die Bayern in ihre schulfreie Zeit. Dadurch geraten insbesondere die klassischen Nord-Süd-Transitachsen (die A 9 Pyhrn Autobahn, die A 10 Tauern Autobahn, die A 12 Inntal Autobahn sowie die A 13 Brenner Autobahn) vor allem in Fahrtrichtung Deutschland unter Druck.

Hier drohen am Wochenende Engpässe und Wartezeiten

Verkehrsteilnehmer müssen sich an den Grenzübertritten sowie an bekannten Nadelöhren auf Verzögerungen einstellen:

  • A 10 Tauern Autobahn: Mautstelle St. Michael

  • A 11 Karawanken Autobahn: Vorportal des Karawankentunnels

  • A 12 Inntal Autobahn: Großraum Innsbruck

  • A 13 Brenner Autobahn: Baustellenbereich vor der Luegbrücke
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