Allerheiligen-Wochenende: Hier kommt es zu Stau auf den Straßen

Geduldsprobe für Autofahrer: Zum Ende der Herbstferien und rund um Allerheiligen warnt die ASFINAG vor starkem Reiseverkehr auf Österreichs Transitrouten.

Zum Ausklang der Herbstferien und rund um das Allerheiligen-Wochenende müssen sich Autofahrer auf dichten Kolonnenverkehr und Verzögerungen einstellen. Wie der Autobahnbetreiber ASFINAG in einer aktuellen Aussendung mitteilt, sorgt die Kombination aus Inlandsurlaubern, Ausflüglern und internationalem Reiseverkehr für ein spürbar erhöhtes Verkehrsaufkommen. Im Gegensatz zu den großen Sommerreisewellen fehlt diesmal eine einheitliche Hauptreiserichtung: Viele Menschen verbringen die freien Tage im eigenen Land, weshalb vor allem auf den Zufahrten in Richtung der Berg- und Thermenregionen reger Betrieb herrscht.

Machst du Urlaub in den Herbstferien? Ja, ich gönne mir einen Urlaub in Österreich Ja, ich mache in den Herbstferien Urlaub im Ausland. Nein, ich bleibe zu Hause. Ich weiß es noch nicht, ich entscheide spontan. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Deutsche Bundesländer sorgen für Rückreiseverkehr

In gleich sechs deutschen Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt) enden die Herbstferien. Gleichzeitig starten die Bayern in ihre schulfreie Zeit. Dadurch geraten insbesondere die klassischen Nord-Süd-Transitachsen (die A 9 Pyhrn Autobahn, die A 10 Tauern Autobahn, die A 12 Inntal Autobahn sowie die A 13 Brenner Autobahn) vor allem in Fahrtrichtung Deutschland unter Druck.