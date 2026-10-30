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/ ©pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Bierglas.
Jeden Dezember nimmt die Brau Union eine Preisanpassung vor.
Österreich
30/10/2026
Für Gastro & Handel

Brau Union erhöht Bierpreise

Bier wird wieder teurer: Die Heineken-Tochter Brau-Union mit Sitz in Linz (Oberösterreich) erhöht die Bierpreise für Handelsketten und Gastronomiebetriebe ab 1. Dezember 2026.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Bereits im Dezember des Vorjahres mussten die Preise für Bier um 3,2 Prozent angepasst werden – nun ist eine neuerliche Erhöhung von 2,9 Prozent ab Dezember 2026 geplant. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. „Preissteigerungen belasten uns in vielfältigen Bereichen, insbesondere bei Lohn- und Gehaltskosten, beim Transport, den Rohstoffen und Verpackungsmaterialien“, kommentierte Brau-Union-Manager Simon Steyrl die Preiserhöhung in einer Stellungnahme.

Unklar, wie stark sich das auf Konsumenten auswirkt

In welchem Ausmaß die Teuerung letztlich im Supermarkt oder in der Gastronomie ankommt, entscheiden die Handelsketten und Wirte über ihre jeweilige Preispolitik. Die Brau Union ist Österreichs größter Bierkonzern. Das Unternehmen führt Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger sowie Schladminger und nimmt seine turnusmäßige Preisanpassung stets im Dezember vor.

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