Rezeptgebühren: Das ändert sich ab 2027

Ab Jänner 2027 sinkt in Österreich die Rezeptgebühren-Obergrenze - Vielzahler erreichen den Kostendeckel damit früher. Künftig zählen auch bestimmte Ausgaben für mitversicherte Kinder dazu.

Ab 2027 sinkt der Kostendeckel für Rezeptgebühren von 2 auf 1,875 Prozent des jährlichen Nettoeinkommens. Sobald dieser Schwellenwert erreicht ist, fallen für das verbleibende Kalenderjahr keine weiteren Gebühren mehr an. Für Menschen, die regelmäßig Medikamente benötigen, wird es ab 1. Jänner 2027 dadurch leichter, von der Rezeptgebührenbefreiung zu profitieren. Die Entlastungshöhe hängt vom Einkommen und dem konkreten Bedarf an anrechenbaren Medikamenten ab.

Konkret bedeutet die Absenkung für verschiedene Einkommensstufen: 20.000 Euro Nettojahreseinkommen: Der Kostendeckel sinkt von bisher 400 Euro (2026) auf künftig 375 Euro (2027) – eine Reduktion um 25 Euro. Bei einer Rezeptgebühr von 7,55 Euro ist der Schwellenwert somit nach etwa 50 Rezepten erreicht.

30.000 Euro Nettojahreseinkommen: Die Grenze fällt von 600 auf 562,50 Euro (Ersparnis: 37,50 Euro).

40.000 Euro Nettojahreseinkommen: Der Schwellenwert reduziert sich von 800 auf 750 Euro (Ersparnis: 50 Euro).

Differenz ist keine automatische Auszahlung

Die Differenz wird jedoch nicht automatisch ausgezahlt. Ein finanzieller Vorteil entsteht nur für diejenigen, deren jährliche Rezeptgebühren die neue Obergrenze tatsächlich überschreiten. Wer darunter bleibt, profitiert von der Absenkung nicht. Die Rezeptgebühren-Obergrenze muss zudem nicht selbst berechnet oder beantragt werden: Alle Zahlungen werden automatisch elektronisch erfasst. Sobald das Limit erreicht ist, greift die Befreiung im System ganz von allein.

Das gilt seit 2026

Zur Obergrenze zählen nicht nur die bezahlten Rezeptgebühren, sondern auch bestimmte Medikamente, deren Kassenverkaufspreis unterhalb dieser Gebühr liegt. Voraussetzung dafür ist, dass die Arzneimittel im Rahmen einer Krankenbehandlung ärztlich verordnet wurden und erstattungsfähig sind. In diesen Fällen wird der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer angerechnet. Damit fließt jedoch keineswegs jeder Apothekenkauf automatisch in die Berechnung ein: Privat bezahlte Produkte, rezeptfreie Präparate oder Nahrungsergänzungsmittel bleiben von dieser Regelung weiterhin ausgeschlossen.

Bestimmte Ausgaben für mitversicherte Kinder fließen mit ein

Anrechenbare Medikamentenkosten für mitversicherte Angehörige, etwa für mitversicherte Kinder, werden direkt dem Konto der hauptversicherten Person zugerechnet. Dadurch lässt sich die persönliche Belastungsgrenze im Einzelfall schneller erreichen. Ein pauschaler Kostendeckel für den gesamten Haushalt entsteht dadurch allerdings nicht: Die Ausgaben von Familienmitgliedern mit eigener Pflicht- oder Selbstversicherung fließen nicht automatisch in denselben Topf, nur weil man unter einem Dach lebt.

Stufenweise Senkung über mehrere Jahre

Die Neuerung im kommenden Jahr markiert den Auftakt einer stufenweisen Senkung über mehrere Jahre: Die Belastungsgrenze fällt von derzeit 2 Prozent (2026) auf 1,875 Prozent im Jahr 2027. Danach sinkt sie weiter auf 1,75 Prozent (2028), 1,625 Prozent (2029) und erreicht ab 2030 schließlich 1,5 Prozent des jährlichen Nettoeinkommens. Von dieser schrittweisen Anpassung profitieren vor allem chronisch Kranke und Personen mit dauerhaft hohem Medikamentenbedarf, da sie den Kostendeckel künftig deutlich früher im Jahr erreichen.

Neue Grenze für vollständige Befreiung

Unabhängig von der allgemeinen Obergrenze können Personen mit geringem Einkommen eine vollständige Befreiung von der Rezeptgebühr beantragen. Das berichtet am Freitag zuerst „finanz.at“. Maßgeblich dafür ist der Ausgleichszulagen-Richtsatz, der 2027 um 3,3 Prozent angehoben wird: Für Alleinstehende steigt das monatliche Nettoeinkommen, bis zu dem die Befreiung gilt, von 1.308,39 auf 1.351,57 Euro. Menschen mit Dauerleiden profitieren von einer um 15 Prozent höheren Schwelle – hier klettert die Grenze von 1.504,65 auf voraussichtlich rund 1.554 Euro. Für Paare in einer Ehe oder Lebensgemeinschaft lag der Grenzwert 2026 bei 2.064,12 Euro (zuzüglich 201,88 Euro pro mitversichertem Kind); auch dieser Betrag wird für 2027 entsprechend angepasst.

Für die vollständige Befreiung braucht es einen Antrag

Die Befreiung aufgrund eines geringen Einkommens erfolgt nicht von selbst: Sie muss aktiv bei der zuständigen Krankenkasse beantragt werden. Eine automatische Befreiung gilt hingegen für bestimmte Personengruppen wie Zivildiener oder Personen, die eine Ausgleichs- bzw. Ergänzungszulage beziehen. Ein wichtiger Nebeneffekt: Wer von der Rezeptgebühr befreit ist, spart sich auch das jährliche e-card-Service-Entgelt. Dieser Betrag wird im November erstmals auch bei zahlreichen Pensionistinnen und Pensionisten direkt von der Pension einbehalten.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert