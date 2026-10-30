26,85 Euro: Diese Pensionisten müssen neue Gebühr nicht zahlen

Mit der e-Card-Gebühr für das Jahr 2027, die am 15. November 2026 fällig ist, müssen auch erstmals wohl rund 1,5 Millionen Pensionisten zahlen. Welche Pensionen davon befreit sind, erfahrt ihr hier bei uns.

26,85 Euro macht die e-Card-Gebühr dieses Jahr aus, abgezogen wird sie vom November-Gehalt bzw. der November-Pension. Pensionisten werden dieses Jahr hierfür zum ersten Mal zur Kasse gebeten, betroffen sind „laut internen Schätzungen“ rund 1,5 Millionen Menschen hierzulande, wie der Dachverband der Sozialversicherungsträger gegenüber 5 Minuten verrät. Bleiben fast eine Million Pensionisten übrig, die die Gebühr scheinbar nicht entrichten müssen.

Welche Pensionisten von der e-Card-Gebühr befreit sind

Dazu hat die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eine Antwort auf eine 5 Minuten-Anfrage. Es gibt nämlich zahlreiche Personengruppen, die befreit sind. Das wären etwa Bezieher von einer Ausgleichszulage und Bezieher eines Ausgleichszulagenbonus‘. Zusätzlich muss man die e-Card-Gebühr auch nicht zahlen, wenn man einen Pensionsbonus oder eine Waisenpension bezieht, auch bei Vorliegen eines Haftruhens fällt die Gebühr weg. Und schließlich wird auch bei „Personen mit weiterem Bezug (z. B. weitere Pension, Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeldbezug) von dem bereits ein Serviceentgelt einbehalten wird“ die für Pensionisten neue Gebühr nicht eingezogen.

Diese Pensionisten müssen die e-Card-Gebühr nicht zahlen: Bezieherinnen von Ausgleichszulage

Bezieherinnen von Ausgleichszulagenbonus

Bezieherinnen von Pensionsbonus

Bezieherinnen von Waisenpension

Bezieher*innen eines Übergangsgeldes, Rehabilitationsgeldes oder einer Teilpension

Vorliegen eines Haftruhens

allgemein Personen mit weiterem Bezug (z.B. weitere Pension, Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeldbezug) von dem bereits ein Service Entgelt einbehalten wird

e-Card-Gebühr für Pensionisten: Was zu tun ist

Die Gebühr wird übrigens automatisch vom Pensionsversicherungsträger einbehalten und an den Sozialversicherungsträger abgegeben. Das geschieht bereits bis 15. November, schlagend für Betroffene wird es mit der November-Pension am 1. Dezember 2026. Dann kommen 26,85 Euro weniger aufs Konto. Übrigens: „Sofern der Befreiungstatbestand der Sozialversicherung bekannt ist, wird automatisch vom Pensionsversicherungsträger kein Abzug vom Service-Entgelt durchgeführt. Sollte im Einzelfall trotz Vorliegen eines Befreiungsgrundes ein Abzug erfolgen (etwa, weil der Befreiungsgrund dem Pensionsversicherungsträger nicht bekannt war), kann eine Rückerstattung beantragt werden“, so der Sozialversicherungs-Dachverband gegenüber 5 Minuten.