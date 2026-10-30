Spritpreisbremse bis Ende November verlängert

Autofahrerinnen und Autofahrer können vorerst aufatmen: Die Bundesregierung hat die bestehende Maßnahme zur Dämpfung der Spritpreise - wie angekündigt - um einen weiteren Monat verlängert.

Mit der Verlängerung der Spritpreisbremse bleibt die spürbare Entlastung von rund 12 Cent pro Liter Treibstoff an den Zapfsäulen auch in den kommenden Wochen vollständig aufrecht. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigt an, neben der Verlängerung auch die preisliche Entwicklung und die Versorgungssicherheit im Auge zu haben.

Weiterhin Entlastung von rund 12 Cent pro Liter

„Die Spritpreisbremse hilft dabei, die Auswirkungen hoher internationaler Energiepreise auf Haushalte und Betriebe abzufedern. Wie angekündigt verlängern wir die bestehende Regelung bis Ende November und sorgen damit weiterhin für eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter. Gleichzeitig behalten wir die internationale Preisentwicklung und die Versorgungssicherheit genau im Blick. Denn unser Ziel bleibt eine sichere und leistbare Energieversorgung“, so Hattmannsdorfer.

„War der richtige Schritt!“

Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) dazu: „Gerade die jüngsten Bekanntmachungen der massiven Gewinnsteigerungen von europäischen Ölkonzernen zeigen klar: die Spritpreisbremse einzuführen war der richtige Schritt! Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Werkzeug nun für einen weiteren Monat verlängern konnten. Selbstverständlich werden wir die Energiepreise und die damit verbundene Inflationsentwicklung in diesem Zeitraum weiterhin ganz genau im Auge behalten.“

Maßnahme dämpft Teuerung

Von der Spritpreisbremse profitieren nicht nur Haushalte und Unternehmen unmittelbar, die Maßnahme wirkt auch dämpfend auf die Teuerung: Schon ein Preisrückgang von 10 Cent pro Liter Treibstoff kann die Inflationsrate um circa 0,2 Prozentpunkte senken, heißt es in einer Aussendung am Freitag. Vorerst gilt die Regelung bis zum 30. November 2026, während die globalen Energiemärkte weiterhin genau im Blick behalten werde.