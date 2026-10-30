Lotto-Bonusziehung am Freitag: Diese Zahlen wurden gezogen

Doppeljackpot geknackt, win2day-Solosieg und ein sechsstelliger LottoPlus-Gewinn: Der Lotto-Mittwoch bot Hochspannung pur. Und auch heute winken wieder hohe Gewinne: Wir haben die Zahlen der Freitagsziehung für euch.

Ein Tiroler Lotto-Tipp räumte am Mittwoch als bundesweit einziger Sechser den Doppeljackpot von über 2,2 Millionen Euro ab. Das Kuriose: Schon das erste von fünf gespielten Feldern brachte den Volltreffer. Auch beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ gab es einen Solosieger: Ein win2day-User schrammte mit einem einfachen Normalschein nur knapp am Sechser vorbei und holte sich als bundesweit Einziger über 92.000 Euro.

Glücksgriff in Niederösterreich bei LottoPlus

Ein per Quicktipp gespielter Schein sicherte sich den alleinigen LottoPlus-Sechser der zweiten Ziehung und strich damit mehr als 106.000 Euro ein. In Ziehung eins gab es keinen Hauptgewinn, wodurch sich 41 Fünfer über jeweils mehr als 3.600 Euro freuen durften. Am Freitag geht es bei der Bonus-Ziehung weiter – dort warten auf zwei Sechser je etwa 70.000 Euro.

Joker bliebt unangetastet

Rund 300.000 Euro im Joker-Topf: Weil die richtige Kombination am Mittwoch fehlte, wartet heute ein satter Jackpot auf die Spielteilnehmer. Eine zusätzliche Gewinnchance gibt es übrigens am heutigen 30. Oktober: Die Österreichischen Lotterien verlosen bei der Ziehung in Wien unter sämtlichen teilnehmenden Scheinen einen Extra-Bonus von 30.000 Euro.

Diese Zahlen wurden am 30. Oktober 2026 gezogen: Lotto: 6, 7, 13, 16, 22, 34, Zusatzzahl: 10 LottoPlus Runde 1: 1, 2, 7, 19, 39, 43 LottoPlus Runde 2: 4, 11, 14, 22, 33, 42 Joker: 1, 9, 8, 8, 9, 9 Folgende Quittungsnummer hat 30.000 Euro extra gewonnen: 713 260 8925 (N)

*alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 19:10 Uhr aktualisiert