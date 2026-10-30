2027: Italien plant neue Autokennzeichen

Kreativer Freifahrtschein für die Straße oder teures politisches Ablenkungsmanöver? In Italien sollen Autofahrer für 600 Euro ihre Kennzeichen bald selbst gestalten dürfen.

Wunschkennzeichen in Italien: Autofahrer können Nummernschilder bald selbst gestalten. Das berichten am Freitag mehrere Medien. Ziel der Maßnahme sind Mehreinnahmen für die Staatskasse. Als Vorbild dienen Staaten wie die USA oder Großbritannien. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Partei Fratelli d’Italia) stellte die Neuerung am Mittwoch im Rahmen des Haushaltsentwurfs für 2027 vor.

Wunschkennzeichen für’s Auto kostet 600 Euro

„Man wird sich dabei mehr oder weniger nach Belieben austoben können, natürlich gegen Bezahlung. Irgendetwas sagt mir, dass die Kreativität der Italiener hier glänzen könnte“, betonte Meloni. Gemäß Verordnungsentwurf belaufen sich die Gebühren für personalisierte Nummernschilder auf circa 600 Euro für Autos sowie 360 Euro für Krafträder. Bisher gilt die feste Formel „zwei Buchstaben, drei Zahlen, zwei Buchstaben“. Wie viel Spielraum die Autofahrer bei der neuen Gestaltung tatsächlich bekommen, ist derzeit noch offen.

Taxibrache begrüßt den Schritt

Während Kritiker vulgäre oder anstößige Kombinationen im Straßenverkehr fürchten, begrüßt die Taxibranche den Schritt: Personalisierte Schilder erleichterten die Identifikation legaler Anbieter im Kampf gegen illegale Fahrdienste. Die Mitte-links-Opposition sprach dagegen von einem Ablenkungsmanöver der Regierung, um gravierendere Lücken im Haushaltsentwurf zu kaschieren.