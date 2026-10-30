Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man bewölktes wetter in wien.
Der Osten des Landes bekommt am Samstag keine Sonne ab. Im Süden und Westen sieht es etwas besser aus.
Österreich
30/10/2026
Bis zu 13 Grad

Samstagswetter: Im Westen teils sonnig, im Osten grau

Während es im Westen und Süden teils sonnig sein kann, dominieren im Norden und im Osten Wolken und Nieselregen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Zweigeteiltes Wetter: Im Westen und Süden lockert der Nebel am Samstag für einige Sonnenstunden auf. Von Oberösterreich bis ins Burgenland bleibt es trüb. Vor allem in Wien und Niederösterreich fällt nachmittags leichter Regen. Gegen Abend verstärken sich die Niederschläge und erreichen Salzburg sowie die Obersteiermark. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 13 Grad.

Auch in den Bergen je nach Region unterschiedlich

Am Samstag bringen dichte Wolken im Bergland Ober- und Niederösterreichs sowie der Obersteiermark leichten Schneefall, unterhalb von 1.000 bis 1.300 Metern Regen. Abseits davon startet der Tag abseits von Nebelfeldern sonnig. Nachmittags zieht die Bewölkung westwärts; länger sonnig bleibt es nur vom Bregenzerwald bis zum Ötztal sowie in Osttirol und Oberkärnten. Lebhafter Nord- bis Nordostwind führt spürbar kältere Luft heran.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at