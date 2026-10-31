Im November: Das ändert sich beim Online-Einkauf in Österreich

Im Fokus der Neuregelung stehen vor allem „Buy Now, Pay Later“-Angebote, Ratenkäufe und zinsfreie Kleinkredite, die bisher oft nicht unter die klassischen Kreditregeln fielen.

Im Fokus der Neuregelung stehen vor allem „Buy Now, Pay Later“-Angebote, Ratenkäufe und zinsfreie Kleinkredite, die bisher oft nicht unter die klassischen Kreditregeln fielen.

Ab dem 20. November gelten in Österreich strengere gesetzliche Vorgaben für Zahlungsaufschübe beim Online-Shopping – wir berichteten. Mit dem neuen Verbraucherkreditgesetz setzt die Republik eine EU-Richtlinie um, die den Schutz von Konsumenten massiv ausweitet.

„Buy Now, Pay Later“

Im Fokus der Neuregelung stehen vor allem „Buy Now, Pay Later“-Angebote, Ratenkäufe und zinsfreie Kleinkredite, die bisher oft nicht unter die klassischen Kreditregeln fielen. Für Altverträge, die vor dem Stichtag abgeschlossen wurden, behalten die bisherigen Bestimmungen weiterhin ihre Gültigkeit. Die wichtigste Neuerung betrifft die verpflichtende Bonitätsprüfung: Um eine leichtfertige Überschuldung zu verhindern, müssen Kreditgeber künftig vor Vertragsabschluss detailliert prüfen, ob Kunden sich die Rückzahlung leisten können.

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Schärfere Transparenz- und Informationspflichten

Darüber hinaus bringt die Gesetzesänderung schärfere Transparenz- und Informationspflichten mit sich. Sämtliche Details, vom Gesamtkreditbetrag über die Laufzeit bis hin zum effektiven Jahreszins, müssen klar kommuniziert werden. Eine automatische Zustimmung über vorab angekreuzte Auswahlkästchen ist künftig unzulässig, der Verbraucher muss aktiv und eindeutig zustimmen, heißt es.

Bis zu 10.000 Euro Strafe

Das 14-tägige Rücktrittsrecht ohne Angabe von Gründen bleibt bestehen, wobei der Fristbeginn an die korrekte Übermittlung der Vertragsdetails gekoppelt ist. Unternehmen, die diese neuen rechtlichen Vorgaben ignorieren, müssen unter anderem mit Verwaltungsstrafen von bis zu 10.000 Euro rechnen.