Entlastung an der Zapfsäule: Spritpreisbremse in Österreich wird verlängert

Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Bundesregierung verlängert die Spritpreisbremse um einen weiteren Monat. Damit soll Benzin und Diesel auch im November um rund zwölf Cent pro Liter günstiger bleiben.

Österreichs Autofahrer können auch im November mit einer Entlastung beim Tanken rechnen. Wie die Bundesregierung bekannt gab, wird die bestehende Spritpreisbremse bis zum 30. November 2026 verlängert. Die Maßnahme wäre sonst Ende Oktober ausgelaufen. Damit bleibt die rechnerische Entlastung von rund zwölf Cent pro Liter Benzin und Diesel vorerst bestehen.

So funktioniert die Spritpreisbremse

An der bisherigen Regelung ändert sich nichts. Die Entlastung setzt sich weiterhin aus zwei Maßnahmen zusammen: Einerseits wird die Mineralölsteuer um 6,7 Cent pro Liter gesenkt. Andererseits werden die Margen der erfassten Unternehmen in der Mineralölwirtschaft um 3,5 Cent pro Liter begrenzt. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer ergibt sich daraus eine rechnerische Ersparnis von rund zwölf Cent pro Liter. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern entspricht das einer Entlastung von ungefähr sechs Euro gegenüber einem Preisniveau ohne diese Maßnahmen. Wie viel Autofahrer tatsächlich bezahlen, hängt allerdings weiterhin von den jeweiligen Tankstellenpreisen ab.

Regierung will Haushalte und Betriebe entlasten

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betont, dass die Spritpreisbremse helfen soll, die Auswirkungen hoher internationaler Energiepreise abzufedern. „Wie angekündigt verlängern wir die bestehende Regelung bis Ende November und sorgen damit weiterhin für eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter“, erklärt der Minister. Auch Staatssekretärin Michaela Schmidt begrüßt die Verlängerung. Sie verweist auf die zuletzt gestiegenen Gewinne europäischer Ölkonzerne und kündigt an, die Energiepreise sowie deren Auswirkungen auf die Inflation weiter zu beobachten.

Wie geht es nach November weiter?

Neben der direkten Entlastung beim Tanken soll die Maßnahme auch die allgemeine Teuerung dämpfen. Laut Angaben der Bundesregierung könnte eine Senkung der Treibstoffpreise um zehn Cent pro Liter die Inflationsrate um rund 0,2 Prozentpunkte reduzieren. Die Spritpreisbremse bleibt vorerst bis Ende November befristet. Ob sie danach erneut verlängert wird, ist noch offen. Die Bundesregierung will die Entwicklung der internationalen Energiepreise und die Versorgungssicherheit weiterhin beobachten.