Polar-Hammer in Anmarsch: Kälte-Schock könnte Österreich treffen

Der Herbst könnte in wenigen Tagen einen kräftigen Dämpfer erhalten: Wettermodelle warnen vor einem markanten Kaltlufteinbruch ab 10. November. Es drohen Frostnächte, Reif und deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen.

Aktuelle ECMWF-Berechnungen sehen um den 10. und 11. November eisige Luftmassen aus Skandinavien und Nordosteuropa auf Mitteleuropa übergreifen. In Wien könnten die Tageshöchstwerte laut wetter.com auf fünf Grad sinken, bei gefühlten Temperaturen von minus 5 Grad.

Minustemperaturen

In höheren Lagen werden sogar Temperaturen von bis zu minus zehn Grad erwartet. „Das wäre also eine deutlich zu kalte Luftmasse für die Jahreszeit“, warnt der deutsche Meteorologe Dominik Jung.

Frost statt Schnee

Besonders in den Nächten könnte die Kälte spürbar werden. Bei klarem Himmel drohen verbreitet Frost, Reif und Straßenglätte. Mit Schneefällen rechnen Meteorologen derzeit allerdings noch nicht, da trockene Hochdrucklagen meist wenig Niederschlag bringen.

Noch keine Gewissheit

Ob die Polarluft Österreich tatsächlich mit voller Wucht erreicht, bleibt vorerst offen. Langfristige Wettermodelle können sich noch ändern. Meteorologen beobachten jedoch, dass das Kältesignal rund um den 10. November immer wieder in den Berechnungen auftaucht.