Handys starten ständig neu: „SMS des Todes“ sorgt für Probleme bei Android-Smartphones

Eine unsichtbare Nachricht kann ausreichen, um ein Smartphone lahmzulegen. Eine neu bekannt gewordene Sicherheitslücke betrifft zahlreiche Android-Geräte. Besonders tückisch: Betroffene müssen die SMS nicht einmal öffnen.

Eine Sicherheitslücke sorgt derzeit bei Android-Nutzern für Aufsehen. Wie unter anderem „Heute“ und das IT-Fachportal „heise online“ berichten, können speziell manipulierte SMS-Nachrichten Smartphones zum Absturz bringen. Der Sicherheitsforscher Mark Blaszczyk machte die Schwachstelle am Donnerstag, dem 29. Oktober, öffentlich. Sie trägt den Namen „SMS of Death“, auf Deutsch „SMS des Todes“. Betroffen sind Geräte mit den Android-Versionen 12 bis 17, sofern sie noch kein entsprechendes Sicherheitsupdate erhalten haben.

Nachricht bleibt völlig unsichtbar

Das Gefährliche an der Sicherheitslücke: Die betroffenen Personen bemerken den Angriff zunächst überhaupt nicht. Die manipulierte Nachricht wird über die sogenannte WAP-Push-Technologie verschickt und automatisch im Hintergrund verarbeitet. Sie erscheint weder im Posteingang noch müssen Nutzer auf einen Link klicken. Bereits eine solche Nachricht kann den Telefondienst zum Absturz bringen und laufende Gespräche unterbrechen. Davon können sogar Notrufe betroffen sein.

Smartphone startet immer wieder neu

Besonders problematisch wird es, wenn das Gerät die fehlerhafte Nachricht wiederholt verarbeitet. Dadurch kann es zu ständigen Abstürzen kommen. Im schlimmsten Fall startet das Smartphone etwa alle 90 Sekunden neu und landet schließlich im Wiederherstellungsmodus. Laut den Untersuchungen des Sicherheitsforschers können bereits rund 20 manipulierte Nachrichten ein Gerät für längere Zeit praktisch unbrauchbar machen. In Tests sorgte sogar eine einzelne Nachricht über mehrere Tage hinweg für wiederkehrende Ausfälle.

Google stellt Sicherheitsupdate bereit

Google hat bereits eine Lösung für die Schwachstelle entwickelt. Für die Android-Versionen 14 bis 17 steht ein entsprechender Sicherheitspatch zur Verfügung. Wann dieser auf den einzelnen Smartphones ankommt, hängt allerdings auch vom jeweiligen Hersteller ab. Schwieriger ist die Situation bei älteren Geräten mit Android 12 oder 13. Für diese Versionen gibt es von Google keinen entsprechenden Patch mehr. Ob Hersteller eigene Sicherheitsupdates anbieten, bleibt abzuwarten.

Das sollten Betroffene jetzt beachten

Smartphone-Besitzer sollten überprüfen, ob für ihr Gerät ein aktuelles Sicherheitsupdate verfügbar ist. Dieses findet sich in den Einstellungen meist unter „System“ oder „Softwareupdate“. Wer bereits von ständigen Neustarts betroffen ist, sollte keinesfalls vorschnell die Option „Wipe data“ auswählen. Dadurch werden sämtliche Daten auf dem Smartphone gelöscht. Stattdessen kann eine Wiederherstellung mithilfe eines Computers und des Entwicklerwerkzeugs Android Debug Bridge (ADB) möglich sein. Wer sich damit nicht auskennt, sollte professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.