13 Paprika um 3 Euro: Das steckt hinter dem Lebensmittel-Outlet

Lebensmittel zum Schnäppchenpreis: In einem Outlet in Oberösterreich gibt es 13 Paprika um nur drei Euro. Doch wie funktioniert das Konzept, wer darf dort einkaufen und worauf sollte man achten?

Lebensmittel werden immer teurer – da klingt ein Angebot wie 13 Paprika um nur drei Euro beinahe unglaublich. Doch genau solche Schnäppchen sind in einem Lebensmittel-Outlet in Ansfelden (Oberösterreich) möglich. Wie die „Kronen Zeitung“ und „Heute“ berichten, verkauft Unternehmer Hermann Kaiser dort Lebensmittel zu besonders günstigen Preisen. Dahinter steckt ein Konzept, das nicht nur das Geldbörserl, sondern auch die Umwelt schonen soll.

Warum sind die Lebensmittel so günstig?

Das Prinzip eines Lebensmittel-Outlets ist einfach: Verkauft werden unter anderem überschüssige Waren von Herstellern und Handelsketten. Dazu zählen beispielsweise Produkte, die aufgrund von Haltbarkeitsvorgaben oder Überbeständen nicht mehr regulär verkauft werden. Statt die Lebensmittel zu entsorgen, gelangen sie zu reduzierten Preisen in den Verkauf. Das spart Ressourcen und ermöglicht Kunden, beim Einkauf Geld zu sparen. Im K+K GOURMET Lebensmittel Outlet in Ansfelden gibt es auf rund 160 Quadratmetern unter anderem Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Joghurt und Getränke. Das Geschäft wurde Ende März 2026 eröffnet.

Wer darf im Lebensmittel-Outlet einkaufen?

Anders als bei klassischen Sozialmärkten ist für den Einkauf im Lebensmittel-Outlet in Ansfelden kein Einkommensnachweis erforderlich. Das bedeutet: Grundsätzlich darf jeder dort einkaufen – unabhängig vom Einkommen. Auch eine besondere Einkaufskarte ist nicht notwendig. Allerdings kann das Sortiment je nach verfügbarer Ware wechseln. Wer ein bestimmtes Produkt sucht, sollte daher nicht davon ausgehen, dass es bei jedem Besuch erhältlich ist.

Gibt es solche Angebote auch anderswo?

Das Konzept, überschüssige Lebensmittel günstiger weiterzugeben, ist nicht auf Ansfelden beschränkt. In Österreich gibt es verschiedene Möglichkeiten, Lebensmittel vor der Entsorgung zu retten. Dazu zählen beispielsweise Sozialmärkte, Lebensmittelrettungsinitiativen und digitale Plattformen. Eine bekannte Möglichkeit ist die App „Too Good To Go“. Darüber können Betriebe wie Bäckereien, Supermärkte oder Restaurants überschüssige Lebensmittel zu reduzierten Preisen anbieten. Welche Betriebe teilnehmen, hängt vom jeweiligen Standort ab. Auch über Foodsharing-Initiativen werden Lebensmittel weitergegeben, die andernfalls möglicherweise entsorgt würden. Der wesentliche Unterschied: Während klassische Lebensmittel-Outlets grundsätzlich für alle zugänglich sein können, gelten bei Sozialmärkten häufig bestimmte Einkommensgrenzen.

Sind Lebensmittel mit abgelaufenem Datum noch gut?

Bei reduzierten Lebensmitteln spielt das Mindesthaltbarkeitsdatum häufig eine Rolle. Doch ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht automatisch, dass ein Produkt verdorben ist. Viele Lebensmittel können bei richtiger Lagerung auch danach noch genießbar sein. Verbraucher sollten dabei auf Aussehen, Geruch und gegebenenfalls Geschmack achten. Anders verhält es sich beim Verbrauchsdatum, das etwa bei besonders leicht verderblichen Lebensmitteln verwendet wird. Ist dieses Datum überschritten, sollten die Produkte nicht mehr gegessen werden.

Lohnt sich der Einkauf wirklich?

Lebensmittel-Outlets können eine gute Möglichkeit sein, Geld zu sparen. Besonders bei Obst, Gemüse und anderen Produkten, die rasch verbraucht werden, sind teilweise deutliche Preisnachlässe möglich. Allerdings lohnt es sich, die Preise mit jenen im regulären Supermarkt zu vergleichen. Auch die benötigte Menge spielt eine Rolle: Wer mehr kauft, als er tatsächlich verbrauchen kann, spart am Ende möglicherweise gar nichts. Wer flexibel beim Einkauf ist und Lebensmittel richtig lagert, kann mit solchen Angeboten jedoch sowohl das Haushaltsbudget als auch die Umwelt entlasten.