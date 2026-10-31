Schock bei Bundesliga-Spiel: Zwei Personen auf Tragen abtransportiert

Schreckmoment beim Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen Salzburg und Sturm Graz: Bereits in der zweiten Spielminute prallten zwei Spielerinnen heftig zusammen. Rettungskräfte mussten anrücken.

Bereits in der zweiten Spielminute kam es zwischen zwei Salzburger Spielerinnen zu einem heftigen Zusammenstoß.

Bereits in der zweiten Spielminute kam es zwischen zwei Salzburger Spielerinnen zu einem heftigen Zusammenstoß.

Ein dramatischer Zwischenfall überschattete am Samstagnachmittag, dem 31. Oktober 2026, das Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Sturm Graz. Bereits in der zweiten Spielminute kam es in der Akademie Liefering zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Salzburger Spielerinnen.

Heftiger Zusammenstoß auf dem Spielfeld

Wie auf Videoaufnahmen der Partie zu sehen ist, prallten die beiden Spielerinnen bei einer Spielsituation zusammen und gingen unmittelbar danach zu Boden. Die Schiedsrichterin unterbrach das Spiel. Betreuerinnen und Mitspielerinnen eilten zu den Verletzten, um Erste Hilfe zu leisten.

Rettungskräfte rücken an

Nach Informationen, die 5 Minuten vorliegen, wurden die beiden Spielerinnen noch auf dem Spielfeld medizinisch versorgt. Auch Rettungskräfte waren im Einsatz. Auf Aufnahmen der Partie ist zu sehen, wie eine Trage über den Rasen transportiert wird. Zudem stand ein Rettungswagen am Spielfeldrand bereit. Nach rund einer halben Stunde medizinischer Betreuung sollen beide Fußballerinnen auf Tragen abtransportiert worden sein.

Gesundheitszustand noch unklar

Wie schwer die beiden Spielerinnen bei dem Zusammenstoß verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Auch ob sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden, ist bislang nicht bestätigt.

©Screenshot ÖFB TV | Ein Rettungswagen stand während des Einsatzes am Spielfeldrand bereit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 15:26 Uhr aktualisiert