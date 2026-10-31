Achtung, neuer ÖBB-Fahrplan in Wien: Das ändert sich für dich ab Dezember

Auf Bahnfahrgäste in Wien kommen mit dem Fahrplanwechsel ab 13. Dezember zahlreiche Neuerungen zu. Ausgebaut werden Verbindungen zum Flughafen und nach Bratislava. Gleichzeitig sorgen Bauarbeiten für Änderungen bei S-Bahn-Linien.

Eine Verbesserung betrifft den REX7 Richtung Flughafen Wien und Fischamend. Die Verbindung wird ganztägig verdichtet. Auch die Strecke Wien-Bratislava wird attraktiver: Der REX8 ist künftig zwischen den beiden Hauptstädten durchgehend im Stundentakt unterwegs. Zusätzlich fährt werktags ein neuer Frühzug bereits um 3.59 Uhr ab Hauptbahnhof nach Wiener Neustadt.

Baustellen bremsen

Weniger erfreulich sind die Änderungen bei einzelnen S-Bahn-Linien. Die S7 ist von Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Wien St. Marx und dem Flughafen betroffen. Bei der S80 wird zwischen Meidling, Speising und Hütteldorf ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Züge nach Tschechien

Auch auf der Nordbahn und Nordwestbahn wird das Angebot erweitert. Zusätzliche REX1-Züge sollen künftig bis ins tschechische Břeclav fahren. Dadurch entsteht vor allem am Nachmittag ein deutlich dichterer Takt, und die Verbindungen in der Ostregion werden insgesamt attraktiver. Infos: anachb.vor.at