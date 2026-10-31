„Über den Wolken“: Tränen am Flughafen bei bewegendem Abschied von schwerkrankem Walter

Walter war 70 Jahre alt, ein treuer Freund und ein Mensch, der laut den Rollenden Engeln viel Lebensfreude ausstrahlte. Doch seit Wochen musste er aufgrund einer schweren Erkrankung auf einer Palliativstation betreut werden. Einen Wunsch hatte er noch: Er wollte seinen besten Freund bei dessen Rückkehr von einem Rundflug überraschen. Diesen Flug hatte Walter seinem Freund erst wenige Monate zuvor zum Geburtstag geschenkt. Eigentlich wollten die beiden gemeinsam abheben. Doch sein Gesundheitszustand machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Flug fand schließlich ohne ihn statt. Walter wollte zumindest bei der Landung dabei sein und seinen Freund noch einmal überraschen. Als eine Anfrage des Krankenhauses beim Verein Rollende Engel eintraf, zögerte das Team nicht lange. „Als wir Walter auf der Palliativstation abholten, lag da kein gebrochener Mann. Da lag ein Mensch, dessen Augen vor purer Lebensfreude strahlten“, schildert der Verein den besonderen Moment.

Bewegender Moment am Flughafen

Für die Umsetzung der Überraschung nahm das Team Kontakt mit dem Präsidenten des Fliegerclubs Weiße Möwe auf. Dieser unterstützte das Vorhaben, sodass sich für Walter eine besondere Möglichkeit ergab: Das Spezialfahrzeug der Rollenden Engel durfte direkt auf das Rollfeld fahren – nur wenige Meter von der Landebahn entfernt. Dort warteten bereits Walters engste Freunde. Als das Flugzeug schließlich am Horizont auftauchte, wurde sein Lieblingslied „Über den Wolken“ von Reinhard Mey abgespielt. Die Musik, der Applaus und die gespannte Erwartung machten den Augenblick besonders emotional. Als die Maschine landete und auf das Vorfeld rollte, wusste Walters bester Freund noch nichts von der Überraschung. Dann stieg er aus und sah Walter. Die beiden fielen einander in die Arme. „Eine Umarmung, die mehr sagte als tausend Worte“, beschreibt der Verein das Wiedersehen.

©Verein -Rollende Engel- | Walter wünschte sich noch einmal an den Flugplatz zu fahren, um dort seinen Freund persönlich vom Flug abzuholen.

Ein Nachmittag voller Emotionen

Nach der Begegnung ging es für Walter und seine Freunde noch ins Flughafenrestaurant. Dort wurde gemeinsam gelacht, geweint und das Leben gefeiert. Für einige Stunden rückte die schwere Erkrankung in den Hintergrund. „Es war eine wundersame Insel der Zeit. Frei von Schmerzen, gefüllt mit den schönsten Erinnerungen eines erfüllten Lebens“, schreiben die Rollenden Engel. Walter nutzte diesen besonderen Nachmittag auch, um sich von seinen Freunden zu verabschieden und ihnen für das gemeinsame Leben zu danken. Es sei sein Abschied gewesen, aber vor allem eine Feier der Freundschaft, hält der Verein fest. Lange blieb Walter nach diesem besonderen Erlebnis nicht mehr Zeit. Wenige Tage nach der Wunscherfüllung verstarb der 70-Jährige.