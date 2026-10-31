Schnee bis auf 800 Meter: So wird das Wetter zu Allerheiligen

Der November startet in Österreich mit einem Mix aus Regen, Schnee und Sonnenschein. Während es in einigen Regionen bereits bis auf 800 Meter herunterschneien kann, dürfen sich andere über sonnige Abschnitte freuen.

Der Start in den November zeigt sich in Österreich von seiner herbstlich-winterlichen Seite. Am Sonntag, dem 1. November 2026, sorgt Tiefdruckeinfluss vielerorts für dichte Wolken. Besonders am Vormittag müssen sich die Menschen in einigen Regionen auf Regen und sogar Schneefall einstellen. Doch nicht überall bleibt es trüb.

Hier kann es bereits schneien

Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt laut GeoSphere Austria an der Alpennordseite zwischen dem Tiroler Oberland und dem Mostviertel. Dort fällt am Vormittag verbreitet Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 800 und 1.100 Metern Seehöhe. Wer in den betroffenen Regionen unterwegs ist, sollte sich daher auf winterliche Verhältnisse in höheren Lagen einstellen.

In diesen Regionen zeigt sich die Sonne

Im Laufe des Nachmittags beruhigt sich das Wetter langsam. Vielerorts lockern die Wolken auf und die Sonne kommt zum Vorschein. An der Alpennordseite bleibt es allerdings überwiegend trüb. Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter ganz im Westen, im Südwesten sowie im äußersten Nordosten Österreichs. Hier sind bereits im Tagesverlauf zeitweise sonnige Abschnitte möglich.

Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad

Auch die Temperaturen erinnern daran, dass der Winter näher rückt. In den frühen Morgenstunden liegen die Werte zwischen minus 2 und plus 6 Grad. Tagsüber werden österreichweit maximal 5 bis 11 Grad erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Im Bergland und im Süden kann dieser auch lebhaft ausfallen. Wer zu Allerheiligen einen Friedhofsbesuch plant, sollte sich entsprechend warm anziehen und besonders in den betroffenen Regionen einen Regenschutz mitnehmen.